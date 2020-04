Intensa scossa di terremoto fa tremare migliaia di persone: tantissime segnalazioni, zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Albania

Terremoto, intensa scosssa in Albania

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020, la terra sta tremando con grande intensità anche in Europa. Nelle ultime settimane tra i Paesi europei maggiormente colpiti dai terremoto vi è sicuramente l’Albania. In tal senso, esattamente alle ore 05:10, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Albania, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC esattamente a 10 chilometri ad ovest di Memaliaj (Albania, 5.000 abitanti), a 26 chilometri a sud-est di Valona (Albania, 89.600 abitanti) e a 109 chilometri a sud di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa registrata a Creta

Quando si parla delle zone più sismiche d’Europa non si può fare a meno di citare la Grecia e, in particolare Creta. Quest’ultima rappresenta la più grande isola greca, conosciuta per la varietà del suo territorio che va dalle spiagge di sabbia bianca di Elafonisi alla catena montuosa Lefka Ori. In tal senso, nella giornata di oggi, alle ore 09:05 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 proprio a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto si legge su “Emsc.eu”, il sisma in questione è stato avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 26 chilometri a sud-est di Makry Gialos (Grecia, 4.300 abitanti), a 53 chilometri a sud-est di Agios Nikolas (Grecia, 10.800 abitanti) e a 106 chilometri a sud-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Ancona

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020. In tal senso, alle ore 07:46, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nelle Marche, esattamente a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni situati entro 20 chilometri dall’epicentro, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato il sisma a 5 chilometri da Cerreto d’Esi, a 7 chilometri da Poggio San Vicino, a 8 chilometri da Fabriano e a 9 chilometri da Genga. Per quanto concerne, invece, le città più vicine all’epicentro con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato a 51 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 51 chilometri a nord-est di Foligno, a 53 chilometri a sud di Fano e a 57 chilometri a nord-est di Perugia.