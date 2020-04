Scossa di terremoto M 3.0 in Grecia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, scossa in Grecia meridionale

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020, la terra sta tremando con grande intensità anche in Europa. Prima di concentrarci sulla scossa che si è registrata nel corso del pomeriggio, facciamo un passo indietro alla mattina: in tal senso, alle ore 09:05 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 proprio a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Nel corso del pomeriggio, invece, esattamente alle ore 18:10 (ora locale), l’EMSC ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Grecia meridionale, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato a 53 chilometri a sud-ovest di Methonì (Grecia, 1.200 abitanti), a 94 chilometri a sud-ovest di Kalamata (Grecia, 51.200 abitanti), a 150 chilometri a sud-ovest di Tripoli (Grecia, 26.600 abitanti) e a 269 chilometri a sud-ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa registrata nelle Isole Curili

Nel corso degli ultimi giorni si sono registrate diverse forti scosse di terremoto nelle Isole Curili. Queste ultime costituiscono un arcipelago di 56 isole che si trova tra l’estremità nordorientale dell’isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa della Kamčat. In tal senso, nel corso della giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020, esattamente alle ore 08:51, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 proprio nelle Isole Curili, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto si legge su “Emsc.eu”, il sisma in questione è stato localizzato a 430 chilometri a sud-est di Vostok (Federazione Russa, 2.800 abitanti), a 815 chilometri ad est di Yuzhno-Sakhalinsk (Federazione Russa, 177.000 abitanti) e a 1026 chilometri a nord-est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Ancona

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile 2020. In tal senso, alle ore 07:46, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 nelle Marche, esattamente a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 5 chilometri da Cerreto d’Esi, a 7 chilometri da Poggio San Vicino, a 8 chilometri da Fabriano e a 9 chilometri da Genga. Per quanto concerne, invece, le città più vicine all’epicentro con almeno 50.000 abitanti, il terremoto in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 51 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 51 chilometri a nord-est di Foligno, a 53 chilometri a sud di Fano e a 57 chilometri a nord-est di Perugia.