Scossa di terremoto M 3.0 nel Mar Ionio: i dati ufficiali del sisma emessi dall’EMSC

Terremoto, scossa nel Mar Ionio

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Europa e nel mondo. In tal senso, in questo paragrafo vogliamo soffermarci sul sisma di magnitudo 3.0 che l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato esattamente alle 12:33 (ora locale) nel Mar Ionio, con ipocentro a 1 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 35 chilometri a sud-ovest d Argostolion (Grecia, 9.900 abitanti), a 138 chilometri ad ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 308 chilometri ad ovest di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa a Creta

Nella giornata di oggi, domenica 24 maggio 2020, alle 01:50 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 a Creta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il forte sisma in questo caso è stato avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 101 chilometri a sud di Pyrgos (Grecia, 1.200 abitanti), a 126 chilometri a sud di Agios Nikolaos (Grecia, 10.800 abitanti), a 141 chilometri a sud di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 459 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 24 maggio. In tal senso, esattamente alle ore 09:58, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma, il terremoto è stato localizzato a 2 chilometri da Cardeto, a 7 chilometri da Bagaladi, a 9 chilometri da San Lorenzo e a 10 chilometri da Santo Stefano in Aspromonte. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al terremoto con almeno 50.000 abitanti, l’evento sismico è stato localizzato 13 chilometri ad est di Reggio Calabria, a 24 chilometri a sud-est di Messina, a 76 chilometri a nord-est di Acireale e a 89 chilometri a nord-est di Catania.