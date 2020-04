Scossa di terremoto intensamente avvertita in zona sismica italiana poco fa: tremano decine di migliaia di persone. Zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa avvertita a Pozzuoli

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 04:59, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Campania, esattamente a Pozzuolo, in provincia di Napoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione è stato localizzata a 6 chilometri da Pozzuoli, a 6 chilometri da Quarto, a 7 chilometri da Bacoli e a 9 chilometri da Napoli. Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 6 chilometri da Pozzuoli, a 9 chilometri da Napoli, a 9 chilometri da Marano di Napoli e a 12 chilometri a sud-ovest di Giugliano in Campania. Poco prima, alle ore 04:41, si era verificata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, sempre a Pozzuoli, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Mentre alle o4:16,si è registrato un altro sisma a Pozzuoli, di magnitudo 2.0, con ipocentro a 2 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa nel Mar Ionio Settentrionale

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 15:57, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto Mar Ionio Settentrionale (MARE), con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Non risultano esserci Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 70 chilometri a sud-ovest di Taranto, a 87 chilometri a nord-est di Cosenza, a 90 chilometri a sud di Matera e a 93 chilometri a nord di Crotone.

Terremoto, scossa in provincia de L’Aquila

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 04:25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Abruzzo, esattamente a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione è stato localizzato a 2 chilometri da Cagnano Amiterno, a 3 chilometri da Barete, a 4 chilometri da Pizzoli e a 8 chilometri da Montereale. Per quanto riguarda le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 16 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 44 chilometri a sud-ovest di Teramo, a 51 chilometri ad est di Terni e a 66 chilometri a nord-est di Tivoli.