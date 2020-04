Scossa di terremoto M 3.3 nettamente avvertita in Grecia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, intensa scossa di terremoto in Grecia

Nella giornata di oggi, sabato 18 aprile 2020, si sono registrate intensa scosse di terremoto nel Mediterraneo. In tal senso, nel corso della mattinata odierna, esattamente alle ore 06:14 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Grecia, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso – secondo quanto si legge su “Emsc.eu” – è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 7 chilometri a sud di Mesopotamia (Grecia, 1.900 abitanti), a 12 chilometri a sud-ovest di Kastoria (Grecia, 14.700 abitanti) e a 38 chilometri a sud-est di Korce (Albania). Poco dopo, esattamente alle ore 09:27, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a Creta, con ipocentro a 48 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa in Giappone

Quando si pensa alle zone più sismiche del mondo non si può fare a meno di citare il Giappone. In tal senso, nella giornata di oggi, esattamente alle ore 10:25 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.6 nelle Isole Bonin, in Giappone, con ipocentro a 470 chilometri di profondità. Le Isole Bonin sono un arcipelago di oltre 30 isole tropicali e sub-tropicali situate a sud della capitale giapponese Tokyo. In questo caso il sisma è stato avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentro e – come riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 885 chilometri a sud di Shizuoka-shi (Giappone, 702.000 abitanti) e a 923 chilometri a sud di Yokohama-shi (Giapppone, 3.575.000 abitanti). Poco dopo alle 11:24 (ora italiana), l’EMSC ha registrato un altro forte sisma sempre nelle Isole Bonin, questa volta di magnitudo 5.7, con ipocentro a 494 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Ora passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, sabato 18 aprile 2020. In tal senso, questa mattina, esattamente alle ore 06:42, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, esattamente a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da Troina, a 11 chilometri da Gagliano Castelferrato, San Teodoro e Cesarò. Soffermandoci, invece, sulle città più vicine all’epicentro del terremoto con almeno 50.000 abitanti, va sottolineato come il sisma sia stato localizzato a 50 chilometri a nord-ovest di Catania, a 50 chilometri ad ovest di Acireale, a 59 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 85 chilometri a nord-est di Gela.