Scossa di terremoto M 4.4 registrata nel Mar Ionio: i dati emessi dall’EMSC

Terremoto, scossa M 4.4 nel Mar Ionio

Nella giornata di oggi, domenica 7 giugno 2020, la terra ha tremato con intensità in diverse zone del mondo. In tal senso, esattamente alle o3:27 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nel Mar Ionio, con ipocentro a soli 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 65 chilometri a sud-ovest di Lithakia (Grecia, 1.300 abitanti), a 75 chilometri a sud-ovest di Zacinto (Grecia, 11.600 abitanti), a 160 chilometri a sud-ovest di Patra (Grecia, 164.000 abitanti) e a 299 chilometri ad ovest di Atene (730.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa nelle Isole Fiji

Il terremoto più forte che si è registrato nel corso della giornata odierna, però, è stato registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) nelle Isole Fiji: esattamente alle 15:42 (ora locale), infatti, si è verificato un forte sismica di magnitudo 5.0 proprio nelle Isole Fiji, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 120 chilometri a nord di Nadi (Fiji, 42.300 abitanti) e a 191 chilometri a nord-ovest di Suva (Fiji, 77.400 abitanti).

Terremoto, scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 7 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle ore 05:57, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.2 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 191 chilometri di profondità. In questo caso non sono stato individuati Comuni italiani entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Inoltre, l’evento sismico in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 47 chilometri a nord-ovest di Messina, a 58 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria e a 94 chilometri ad ovest di Lamezia Terme.