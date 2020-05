Scossa di terremoto nettamente avvertita in provincia di Perugia: i dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nettamente avvertita a Norcia

Nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2020, la terra sta tremando con grande intensità in provincia di Perugia, esattamente a Norcia. In tal senso, esattamente alle ore 04:18, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Norcia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione si è verificato a 6 chilometri da Norcia, a 11 chilometri da Accumoli, a 12 chilometri da Arquata del Tronto e a 13 chilometri da Cascia. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa è stata localizzata dall’INGV a 42 chilometri ad est di Foligno, a 47 chilometri ad ovest di Teramo, a 48 chilometri a nord-est di Terni e a 51 chilometri a nord-ovest de L’Aquila. Inoltre, nel corso della giornata di oggi, si sono verificate altre 4 scosse di terremoto a Norcia, rispettivamente di magnitudo 2.0, 2.3, 2.2 e 2.5.

Terremoto, scossa registrata in provincia di Terni

Nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2020, inoltre, esattamente alle ore 01:14, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Umbria, esattamente a Castel Giorgio, in provincia di Terni, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione si è verificato a 4 chilometri da Castel Giorgio, a 4 chilometri da Bolsena, a 5 chilometri da San Lorenzo Nuovo e a 8 chilometri da Grotte di Castro. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa è stata localizzata dall’INGV a 31 chilometri a nord-ovest di Viterbo, a 57 chilometri ad ovest di Terni, a 59 chilometri a sud-ovest di Perugia e a 66 chilometri a nord di Civitavecchia.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Catania

Nella serata di ieri, domenica 17 maggio 2020, esattamente alle ore 19:47, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, esattamente a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 4 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni localizzati a 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’INGV ad 1 chilometri da Milo, a 3 chilometri da Sant’Alfio, a 4 chilometri da Zafferana Etnea e a 5 chilometri da Santa Venerina. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti, la scossa si è verificata a 14 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 26 chilometri a nord di Catania, a 63 chilometri a sud-ovest di Reggio Calabria e a 64 chilometri a sud-ovest di Messina.