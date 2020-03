Scossa di terremoto nettamente avvertita in Toscana: diffusi i dati ufficiali INGV

Scossa di terremoto nel nord della Toscana

Delle scosse, come riportato in apposito editoriale, sono state avvertite anche nella nostra penisola tra la nottata e la prima mattinata odierna, ma poco fa una nuova scossa ha interessato l’Italia, avvertita nettamente nel nord-ovest della Toscana. Non solo Italia ma anche diverse zone del mondo stanno continuando a tremare, in maniera ben più violenta, specie il Pacifico. Vediamo adesso nel dettaglio il sisma avvenuto in Toscana, avvenuto alle ore 14.17.

Scossa nettamente avvertita in Toscana

Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Toscana, e, nonostante la magnitudo inferiore al terzo grado, è stata nettamente avvertita dalla popolazione poichè localizzata a pochissimi km dal centro abitato, Infatti, secondo l’INGV, il terremoto, ha avuto una M 2.6 e un epicentro localizzato a soli 2 km da Camaiore (LU) e 5 km da Stazzema (LU).

Comuni che hanno avvertito distintamente il sisma

La scossa di terremoto è stata nettamente avvertita entro un raggio di circa 30 km, in particolare nel settore nord-occidentale della Toscana, tremori sono giunti anche lungo la costa. I comuni che hanno avvertito il sisma, con alcune segnalazioni, sono stati Camaiore, Stazzema, Pietrasanta, Seravezza, Pescaglia, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi.