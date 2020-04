Scossa di terremoto nettamente avvertita in zona sismica italiana: tremano oltre 500mila persone, ecco fin dove è stato avvertito il sisma avvenuto in Campania

Scossa di terremoto percepita dalla popolazione

Sono tanti i Paesi del Pacifico che stanno continuando a muoversi, anche quelli dell’America meridionale. Non solo, anche il Mediterraneo sta facendo registrare diversi sismi, intensamente avvertiti dalla popolazione, sopratutto in Grecia e questa mattina anche l’Italia. Proprio poco fa, una scossa di terremoto ha “svegliato” numerose persone in Campania come riportato in apposito editoriale. Come detto, secondo quanto riportato dall’INGV, il sisma si è verificato dopo le 7.30 di questa mattina ed ha avuto una M 3.3 e un epicentro localizzato a 4 km da Nusco, Avellino. La scossa sembra essere stata percepita molto bene soprattutto tra la provincia di Avelli, Benevento e quella di Salerno, con tremori lievi che sono arrivati fin verso la costa e il napoletano. La terra ha tremato per diversi km e il sisma è stato percepito entro un raggio di circa 80 km dall’epicentro. Vediamo ora la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’INGV.

Scossa M 3.3 avvertita in diverse province

Il sisma è stato avvertito soprattutto ai piani alti delle abitazioni ed entro un raggio ben superiore ai 60 km dall’epicentro. Moltissime le segnalazioni e centinaia le telefonate giunte ai vigili del fuoco. Momenti di paura nei comuni epicentrali con molte persone che a Nusco, a Lioni, a Montella, a Cassano Irpino e in altri centri dell’Alta Irpinia si sono riversate in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita anche se lievemente, anche lungo la zona costiera, soprattutto nei pressi della Costiera Amalfitana e nel golfo di Salerno. Al momento non si registrano danni a cose e persone però i vigili del fuoco procederanno per verifiche sugli edifici. Alla scossa magnitudo 3.3 non hanno seguito al momento altre scosse, nemmeno di tipo strumentale. Diverse invece sono state le scosse strumentali registrate in altre regioni italiane (non avvertite dalla popolazione) soprattutto tra Marche, Umbria e Lazio, principalmente nelle zone appenniniche.

Dettagli epicentro, dati Ingv

Moltissime le segnalazioni ma nessun danno a seguito del sisma M 3.3. Il terremoto, secondo l’INGV è stato localizzato a 28 Km a E di Avellino (54857 abitanti), 31 Km a NE di Battipaglia (50786 abitanti), 37 Km a NE di Salerno (135261 abitanti), 39 Km a E di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti), 41 Km a SE di Benevento (60091 abitanti), 51 Km a E di Scafati (50787 abitanti), 57 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti), 63 Km a W di Potenza (67122 abitanti), 63 Km a E di Acerra (59573 abitanti), 64 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti), 64 Km a E di Portici (55274 abitanti), 65 Km a E di Ercolano (53709 abitanti), 68 Km a E di Afragola (65057 abitanti), 70 Km a E di Casoria (77642 abitanti), 70 Km a E di Caserta (76326 abitanti), 73 Km a E di Napoli (974074 abitanti), 76 Km a SW di Foggia (151991 abitanti), 77 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti), 78 Km a E di Aversa (53047 abitanti), 78 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti), 80 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti).