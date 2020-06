Scossa di terremoto nettamente avvertita nel Mediterraneo: sisma di magnitudo 3.0 in Grecia. I dati ufficiali emessi dall’EMSC

Terremoto, scossa M 3.0 in Grecia

Nella giornata di oggi, giovedì 25 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Europa e nel mondo. In serata, esattamente alle 22:03 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Grecia, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’EMSC a 4 chilometri a nord-est di Kastélla (Grecia, 1.400 abitanti), a 15 chilometri a nord-est di Chalkida (Grecia, 54.600 abitanti) e a 68 chilometri a nord di Atene (730.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 27 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle ore 18:35, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Sicilia, esattamente a Centuripe, in provincia di Enna, con ipocentro a 17 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma in questo caso è stato localizzato a 10 chilometri da Centuripe, a 10 chilometri da Adrano, a 10 chilometri da Regalbuto e 12 chilometri da Bronte. Il terremoto, inoltre, si è verificato a 38 chilometri a nord-ovest di Catania, a 39 chilometri ad ovest di Acireale, a 64 chilometri ad est di Caltanissetta e a 83 chilometri a nord-est di Gela.

Terremoto, scossa nel distretto Tirreno Meridionale

Nella giornata di ieri, venerdì 16 giugno 2020, esattamente alle ore ore 17:50, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 30 chilometri di profondità. Non risultano esserci Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto. L’evento sismico in questione, inoltre, è stato localizzato a 90 chilometri a nord di Trapani.