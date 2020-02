Scossa di terremoto nettamente avvertita poco fa in zona italiana altamente sismica: tremano diverse regioni, i dati INGV

Ancora scosse di terremoto nel mondo, in particolare nel Pacifico, dove sta continuando a tremare la terra senza sosta. Quest’oggi, u na forte scossa M 5.1 ha interessato il nord del Perù , avvertita nettamente per centinaia di km. E’ tornata a tremare anche l’italia, infatti poco fa una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita al centro, soprattutto in Abruzzo, nell’aquilano.

