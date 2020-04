Scossa di terremoto superficiale nettamente avvertita al sud Italia: tremano oltre 100 mila persone. Dati ufficiali dell’evento sismico in Campania

Scossa di terremoto ben avvertita in Campania

Quest’oggi la terra ha tremato intensamente in diverse zone del Pianeta, da nord a sud e in particolare in Emilia Romagna, dove una scossa M 4.2 è stata ben avvertita dalla popolazione in diverse città, specie nel piacentino. Non solo nord, ma a tremare sono state anche altre regioni: una scossa di terremoto lieve ma estremamente superficiale, è stata avvertita poco fa in Campania, nettamente percepita a Ischia e nella zona di Pozzuoli, dove sono arrivati tremori. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto in Campania nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2020: alle 16:59 sisma di magnitudo 2.4 con epicentro localizzato proprio a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, in provincia di Napoli. Evento sismico caratterizzato da un ipocentro a 2 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro, tutti situati sull’isola, troviamo Casamicciola Terme, Forio, Serrara Fontana, Ischia e Barano d’Ischia. Di seguito la localizzazione del sisma secondo quanto riportato dall’INGV.

Localizzazione terremoto avvenuto ad Ischia

Come detto, la scossa di terremoto è avvenuta in Campania, nella zona di Ischia dove è stata avvertita nettamente. L’ipocentro estremamente superficiale ha fatto si che la scossa venisse avvertita in un raggio di circa 30 km. A tremare intensamente è stata soprattutto Ischia ma tremori sono giunti anche nella zona di Pozzuoli. Vediamo adesso nel dettaglio la localizzazione del terremoto secondo l’INGV. La scossa è stata registrata nel pomeriggio odierno, il terremoto è stato localizzato a 21 Km a SW di Pozzuoli (81661 abitanti), 31 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti), 33 Km a W di Napoli (974074 abitanti), 33 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti), 37 Km a SW di Aversa (53047 abitanti), 38 Km a W di Casoria (77642 abitanti), 40 Km a W di Ercolano (53709 abitanti), 41 Km a W di Portici (55274 abitanti), 41 Km a W di Afragola (65057 abitanti), 41 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti), 46 Km a W di Acerra (59573 abitanti), 51 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti), 52 Km a SW di Caserta (76326 abitanti), 54 Km a W di Scafati (50787 abitanti), 70 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti).

Serie di scosse in Emilia

La scossa di terremoto è stata avvertito in particolare a Ischia, nel Napoletano ma ovviamente vista la magnitudo non si registrano conseguenze. Ipocentro fissato a soli 2 km di profondità. Torniamo adesso al nord Italia dove la terra continua a tremare in Emilia. Una sequenza sismica, intanto, è in atto da diverse ore in provincia di Piacenza: alle 11:42 la scossa di terremoto più intensa, di magnitudo 4.2, con epicentro a Cerignale e ipocentro a 3 km di profondità. Moltissime le scosse che hanno fatto seguito a quella principale, tantissime le segnalazioni e le chiamate per avvertimento del forte terremoto. Nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche registrato un’altra scossa di terremoto di magnitudo uguale o superiore a 2.0 della scala Richter in Italia: il sisma, di magnitudo 2.1, è stato registrato in nottata in Toscana, nella provincia di Siena, con ipocentro a 7 km di profondità.