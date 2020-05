Scossa di terremoto nettamente avvertita dalla popolazione poco fa: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, in serata scossa in provincia di Arezzo

Nella serata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, esattamente alle ore 20:28, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Toscana, esattamente a Chitignano, in provincia di Arezzo, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Per quanto concerne i comuni situati a 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 3 chilometri da Chitignano, a 4 chilometri da Bibbiena, a 4 chilometri da Castel Focognano e a 6 chilometri da Chiusi della Verna. La scossa di terremoto in questione – nettamente avvertita dalla popolazione vicina all’epicentro – è stata localizzata dall’INGV a 24 chilometri a nord di Arezzo, a 50 chilometri ad est di Firenze, a 56 chilometri ad est di Scandicci e a 59 chilometri a sud-ovest di Cesena.

Terremoto, forte scossa nella penisola Kamchatka

Nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in tutto il mondo. In tal senso, esattamente alle ore 16:04 (ora locale) l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.3 nella penisola Kamchatka, con ipocentro a 40 chilometri di profondità. La penisola Kamchatka è una delle quattro grandi penisole che si protendono nel mare di Bering sul lato orientale della Kamčatka. Il forte sisma che si è verificato quest’oggi è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 235 chilometri a sud-est di Esso (Federazione Russa, 2.000 abitanti), a 252 chilometri a nord-est di Petropavlovsk-Kamchatskiy (Federazione Russa 273.000 abitanti) e a 1943 chilometri a nord-est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti).

Terremoto, forte scossa in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, venerdì 1 aprile 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Papua Nuova Guinea. In tal senso, esattamente alle ore 14:02 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0, con ipocentro localizzato a 80 chilometri di profondità. La Papua Nuova Guinea si trova a sud-ovest del Pacifico e comprende la regione orientale della Nuova Guinea e le sue isole. Caratterizzata da una vastissima diversità biologica e culturale, è conosciuta per le spiagge e le barriere coralline. Il sisma in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 112 chilometri ad est di Kokopo (Papua Nuova Guinea, 26.300 abitanti) e a 853 chilometri a nord-est di Port Moresby (Papua Nuova Guinea, 284.000 abitanti).