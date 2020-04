Scosse di terremoto nettamente avvertite in zona sismica italiana: ecco cosa sta accadendo, analisi dell’Ingv

Nuove scosse nettamente avvertita in Italia

Ancora scosse di terremoto in Italia con numerose scosse soprattutto in Calabria ma non solo. La terra sta tremando in Italia, dove nel corso delle ultime ore sono state percepite tantissime scosse. In particolare una forte scossa M 4.0 ha interessato ieri la Calabria ed è stata nettamente avvertita tra Crotone e Catanzaro. Non solo, un vero e proprio sciame è in atto sulla zona con scosse nettamente avvertite dalla popolazione.

Scossa prossima al quarto grado in Calabria

Nella giornata di ieri si sono avuti due eventi sismici di magnitudo prossima al quarto grado, l’ultimo nel pomeriggio, nettamente avvertito nella città di Crotone. La scossa di terremoto secondo quanto riportato dall’INGV, ha avuto una M 3.9, 4.1 invece per l’EMSC. A questa scossa a fatto poi seguito un vero e proprio sciame sismico (ancora in corso) che sta continuando a interessare la Calabria ionica.

Analisi Ingv

Secondo l’Ingv, sequenze di questo tipo sono piuttosto comuni in Calabria così come in altre regioni italiane e quindi al momento non c’è alcun allarme. Generalmente, come si legge anche su postbreve.com, queste sequenze durano alcuni giorni o al massimo settimane. La situazione cambia però se si è avuto un forte terremoto, in questi casi infatti i sismi possono durare un po’ più a lungo. Ricordiamo anche che nel corso degli ultimi mesi sempre la Calabria è stata interessata da un’altra serie di terremoti che sono andati a colpire la parte meridionale della regione, soprattutto a sud della Sila. L’area interessata dalla sequenza attuale è piuttosto vicina alle zone dell’appennino calabro e presenta una sismicità molto alta. Da verificare bene se queste scosse continueranno ancora a lungo, poiché, come detto, potrebbe trattarsi di un episodio come quello che ha interessato l’estremità meridionale della regione settimane fa e quindi piuttosto comune in zona. Nel frattempo però la terra sta continuando a tremare, diversi i sismi avvertiti tra ieri e oggi.