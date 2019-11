Scosse di terremoto nettamente avvertite nel Mediterraneo: la terra continua a muoversi in Grecia. Dati ufficiali e dettagli epicentro

Terremoto Mediterraneo: continuano le scosse negli ultimi giorni Ancora scosse nel Mediterraneo dove negli ultimi giorni è tornata nuovamente ad aumentare la frequenza sismica tra Grecia e Turchia. Si tratta di zone molto sismiche, dove la terra continua a muoversi. Negli ultimi giorni si sono avute molte scosse superiori al terzo grado e una in particolare di M 4.2 che è stata registrata ed avvertita nel sud della Grecia. Scossa ben avvertita in Grecia quest’oggi Per quanto riguarda la giornata odierna, dobbiamo segnalare una scossa di M 3.1, avvertita molto bene in Grecia. La scossa ha avuto un ipocentro fissato a 10 km ed è stata percepita molto bene, soprattutto nella città di Leptokaryá, nel nord del Paese, non distante dalla città di Salonicco. Vediamo nel dettaglio l’epicentro del sisma avvenuto in Grecia. Dettagli epicentro Vari, come detto, sono stati i terremoti che nel corso degli ultimi giorni hanno fatto tremare il Mediterraneo sud-orientale e in particolare la Grecia. Tornando al terremoto di M 3.0 avvertito questa notte, epicentro localizzato a 6 km SE di Leptokaryá, 44 km N di Lárisa, città dove la scossa è stata avvertita in modo piuttosto chiaro. Non solo il Paese, che continua a tremare soprattutto nella parte sud, ma anche Creta è tornata a tremare nel corso delle ultime 48 ore.

Terremoto nel sud della Grecia Un’altra scossa di terremoto, M 3.4, è stata avvertita in molte città del sud della Grecia, entro un raggio di circa 100 km dall’epicentro. Il terremoto è stato ben avvertito dalla popolazione ma non ci sono segnalazioni di danni. La scossa, secondo l’Emsc, è avvenuta nella serata di ieri, ed è stata avvertita molto bene nel sud del Paese. Ipocentro fissato a 10 km, ed epicentro localizzato a 31 km SW di Géfyra, 83 km SE di Sparta, 128 km S di Trípoli, tutte città dove il sisma è stato avvertito.

Trema anche Creta, scossa M 3.1 Anche Creta torna a tremare, l’Emsc, ha registrato un’altra scossa di terremoto in Grecia, con magnitudo 3.1, avvertita dalla popolazione. Terremoto localizzato a 16 km NW diAnálipsis, 34 km NE diIrákleion. La terra sta continuando a tremare in tutto il Mediterraneo sud-orientale, tra la Grecia e la Turchia, con uno sciame sismico ininterrotto sia nel Peloponneso che nel Dodecaneso e in Turchia. Nelle ultime settimane in zona si sono avute scosse ben superiori al quarto grado ed avvertite nettamente dalla popolazione.