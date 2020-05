Sequenza sismica in atto, serie di scosse in zona sismica italiana: trema il Lazio, diffusi i dati ufficiali dei sismi

Scossa di terremoto ben avvertita ad Amatrice

Molte anche oggi le scosse di terremoto che nel corso delle ultime ore hanno colpito l’Italia e non solo, avvertibili anche dalla popolazione. Abbiamo riportato ieri del sisma M 3.3 avvenuto nelle vicinanze di Roma e ben avvertito dalla popolazione, questa notte altre due scosse sono state registrate nel Lazio, lievemente avvertite, anche con deboli boati nei comuni epicentrali. In particolare, una scossa M 2.7 è stata registrata vicino Amatrice, avvertita molto bene dalla popolazione ed avvertita in diversi comuni. La scossa di terremoto è avvenuta in nottata, alle 3.21 ma altre scosse si sono verificate nel corso della mattinata odierna. Un sisma, M 2.4 è stato avvertito in Sicilia, proprio nella zona di Siracusa, dove il terremoto è stato percepito in città. Numerosi sono stati i tremori avvertiti dalla popolazione seppur la scossa è stata debole.

Sequenza sismica ad Amatrice

La scossa di terremoto M 2.7 che è avvenuta ad Amatrice è stata la più forte del momento. Diverse infatti sono state le scosse avvenute tra questa notte e la mattinata odierna. Una frequenza sismica tuttora in atto, oltre 8 le scosse al di sotto del secondo grado avvenute nella nottata odierna, tutte con epicentro nei pressi di Amatrice, a circa 6 km. Il sisma M 2.7 ha avuto un epicentro localizzato a 32 Km a NW di L’Aquila (69753 abitanti), 38 Km a W di Teramo (54892 abitanti), 50 Km a E di Terni (111501 abitanti), 59 Km a SE di Foligno (57155 abitanti), 75 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti), 81 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti), 81 Km a W di Chieti (51815 abitanti), 81 Km a W di Pescara (121014 abitanti).

Scossa di terremoto nella costa siracusana

Il terremoto si è verificato alle ore 10.43 ed è stato avvertito dalla popolazione. Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato localizzato a 6 Km a NE di Siracusa (122291 abitanti), 48 Km a SE di Catania (314555 abitanti), 56 Km a E di Ragusa (73313 abitanti), 57 Km a NE di Modica (54633 abitanti), 57 Km a S di Acireale (52622 abitanti), 72 Km a E di Vittoria (63339 abitanti), 95 Km a E di Gela (75827 abitanti). Diverse le segnalazioni di avvertimento ma ovviamente vista la bassa magnitudo nessuna conseguenza. Nella nottata odierna altre scosse di tipo strumentale si sono avute anche nel Lazio, vicino Roma, vediamo nel dettaglio.

Scossa in Emilia Romagna ieri, M 2.6

Nelle ultime 24 ore, la terra è tornata a tremare anche in altre zone italiane, soprattutto in Emilia Romagna, dove una nuova scossa M 2.6 ha interessato il parmense. Evento localizzato a 5 km da Lesignano de’ Bagni, 6 km da Felino, 7 km da Sala Baganza, 8 km da Traversetolo, 9 km da Langhirano e Montechiarugolo, 11 km da Collecchio, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e Neviano degli Arduini, 13 km da Parma, Canossa e Bibbiano, 14 km da Sant’Ilario d’Enza e Quattro Castella, 16 km da Medesano, 17 km da Fornovo di Taro, Cavriago e Noceto, 25 km ad ovest di Reggio Emilia, 47 km ad ovest di Carpi.