Serie di scosse di terremoto avvertite al sud Italia: dettagli epicentri e dati ufficiali

Le ultime scosse di terremoto registrate nel mondo

Uno sciame sismico che non ha nulla di strano considerando la zona in questione ad alta sismicità. Spostando adesso la nostra attenzione dall’Italia a livello mondiale, dobbiamo dire che per ora non sono state registrate violente scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Voi potete restare aggiornati sempre con noi, sulla nostra pagina apposita. Infatti, come sempre noi vi ricordiamo che all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, è possibile consultare in diretta l’andamento della sismicità nel territorio italiano e anche in quello mondiale.