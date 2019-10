Sciame di terremoti superficiali stanno colpendo l’Italia: zone interessate, dati ufficiali

La terra sta continuando a tremare anche in Sicilia, numerose infatti le scosse che si stanno registrando. L’Ingv ha registrato, nella nottata di oggi, sabato 26 ottobre 2019, una scossa di M. 3.4 con epicentro localizzato nella città di Milo in provincia di Catania, alle ore 3:13. L’evento sismico ha avuto un ipocentro localizzato a 5 km di profondità. Non solo Sicilia, nella prima mattinata di oggi una debole scossa si è verificata anche in Emilia Romagna, con M. 2.2 ed epicentro nei pressi di Galeata, in provincia di Forlì-Cesena. Evento localizzato a 28 km a sud-ovest di Forlì, a 31 km a sud-ovest di Cesena e a 33 km a sud di Faenza.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l‘INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore nella giornata di oggi, sabato 26-10-2019. Come detto quindi, per tutti gli ulteriori dettagli, potete sempre seguirci all’interno della nostra pagina ‘’Terremoti in Italia e nel Mondo’’, dove è possibile consultare costantemente in diretta l’andamento della sismicità sia nel territorio italiano ma anche in quello mondiale.