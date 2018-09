Terremoto Molise, gli esperti: la scossa sollecita altre faglie

Terremoti in Molise, cosa sta accadendo alle faglie appenniniche? – Un “movimento laterale tra le microplacche appenniniche e adriatiche che può ricaricare le molle delle strutture superficiali”, è quanto afferma il professor Antonio Moretti, geologo dell’Università dell’Aquila. Le scosse si pongono “in una specie di ‘buco’ sismico tra la zona del Gargano e le strutture della dorsale appenninica”, zona ad alto rischio sismico. “[Le faglie] non sono confinate nella crosta superiore come quelle appenniniche ma riguardano tutta la litosfera e sono legate a movimenti del mantello, difficili da prevedere, perché non abbiamo un’esperienza diretta di terremoti storici”, ha riferito il geologo.Rispetto al passato in cui era l’area che dall’Appennino si staglia ad est sino al Gargano che “ha dato luogo a notevoli scosse, tra cui il terremoto-maremoto della Capitanata del 30 luglio 1627, [al momento] sono più all’interno ma sulla stessa struttura. Venga o meno un forte terremoto nell’area nel prossimo futuro, la sostanza non cambia: non siamo preparati”, ha riferito l’esperto. “Se i terremoti del 1915 nella Marsica o del 1783 in Calabria o del 1456 sull’Appennino avvenissero oggi coinvolgerebbero un’area urbanizzata con milioni di persone e il terremoto avrebbe le dimensioni di una guerra. L’Italia, da sola, non ha le forze fisiche, le macchine pesanti, l’organizzazione e le risorse per soccorrere centinaia di migliaia di persone che potrebbero essere coinvolte nell’area di completa distruzione.“ Lo studioso riferisce che a suo parere l’emergenza sia difficoltosa da gestire in Italia che definisce: “una macchina vecchia”.