Terremoto al centro Italia: c’è la reale possibilità di scosse ancora più forti. Le dichiarazioni dell’esperto dell’Ingv

Forte scossa tra Lazio e Abruzzo Una forte scossa di terremoto, M 4.4, è stata registrata nel tardo pomeriggio di ieri al centro Italia, tra Lazio e Abruzzo, avvertita distintamente entro un raggio superiore ai 100 km, ed anche a Roma. Nel corso della nottata odierna sono seguite altre scosse in zona, la più forte di M 3.5, avvertita nuovamente in maniera intensa nelle zone epicentrali e nella città di Frosinone. Le parole dell’esperto Ingv Come detto, le scosse sono continuate dalla serata di ieri fino a tutta la giornata odierna, seppure di magnitudo più bassa rispetto il 4.4. A parlare ai microfoni di “fanpage”, è stato l’esperto dell’Ingv, Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, l’Istituto nazionale di vulcanologia. “La situazione è da tenere sotto controllo, perché quando c’è un evento di questo tipo possono essere destabilizzate anche le strutture vicine e innescare ulteriori terremoti”. Secondo l’Ingv, si tratta della stessa “tettonica che ha generato i terremoti nel Centro Italia, ma non della stessa faglia. Magnitudo modesta, possibili altre scosse Come si legge su “fanpage.it”, il terremoto è stato avvertito in particolare nella zona di Sora, nel frusinate, oltre che nei comuni epicentrali. Secondo l’esperto dell’Ingv, il sisma è stato di magnitudo modesta ma questo non significa che non possano esserci altre scosse più intense. Quando c’è un evento di questo tipo può destabilizzare le strutture vicine e innescare ulteriori terremoti.

Altre scosse in Italia Non solo la zona confinale tra Lazio e Abruzzo, ma scosse sono state registrate anche in altre regioni italiane. Altre scosse si sono registrate nelle ultime ore in Italia, seppur di magnitudo generalmente debole. Secondo l’Ingv, questa mattina una scossa M 2.5 è stata localizzata a largo di Ancona, nelle Marche, mentre un’altra di M 2.2 è stata localizzata a 3 km da Francolise (CE). Il terremoto è stato localizzato a 29 Km a W di Caserta (76326 abitanti), 29 Km a NW di Aversa (53047 abitanti), 33 Km a NW di Giugliano in Campania (122974 abitanti), 36 Km a NW di Marano di Napoli (59874 abitanti), 39 Km a NW di Afragola (65057 abitanti), 39 Km a NW di Casoria (77642 abitanti), 39 Km a N di Pozzuoli (81661 abitanti), 40 Km a NW di Acerra (59573 abitanti), 44 Km a NW di Napoli (974074 abitanti), 50 Km a NW di Portici (55274 abitanti).

Terremoto isole Fiji: violenta scossa quest’oggi Il Pacifico torna a tremare e lo fa con una scossa di terremoto di notevole intensità. Secondo quanto riportato dall’Emsc, una nuova violenta scossa, M 5.2 ha colpito le isole Fiji poco fa. La scossa di terremoto è stata piuttosto profonda, con un ipocentro superiore ai 600 chilometri ma è stata avvertita nettamente dalla popolazione locale. La violenta scossa di terremoto è soltanto l’ultima di una serie che continua ad interessare la zona del Pacifico ormai da mesi. Il sisma è stato registrato poco fa, in maniera netta dalla popolazione per centinaia di km. Molte le città in cui è stato avvertito il sisma, vediamo di seguito in maniera dettagliata l’epicentro della scossa M 6.4 di poco fa.