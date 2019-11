Terremoto appena avvertito in Campania, nel beneventano: diffusi i dati ufficiali del sisma

Terremoto, forti scosse di terremoto Non sta smettendo di tremare la terra nel Pacifico, continue scosse si ripetono tra Filippine, Giappone e Indonesia. La terra si muove con forza in queste zone appartenenti all’Anello di Fuoco e soprattutto in Indonesia, dove anche nelle ultime ore sono state diverse le scosse ben avvertite. Scosse anche nella nostra penisola, l’ultima pochissimi minuti fa in Campania, M 3.2. Terremoto M 3.2 in Campania Poco fa, alle ore 11.27, una scossa M 3.2, è stata registrata in Campania e nettamente avvertita dalla popolazione. Secondo quanto riportato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro fissato a 11 km e un epicentro localizzato a soli 3 km dal comune di Ceppaloni, dove nel corso della nottata si erano verificate altre scosse di terremoto. Sisma localizzato poi a 3 km da San Leucio del Sannio, Arpaise, 4 km da Roccabascerana, 5 km da Apollosa, Chianche, 6 km da Pannarano, Petruro Irpino, Sant’Angelo a Cupolo. Localizzazione del sisma Il terremoto è stato avvertito entro un raggio di superiore ai 50 km ed è stato localizzato, secondo l’Ingv, a 9 Km a SW di Benevento (60091 abitanti), 17 Km a NW di Avellino (54857 abitanti), 33 Km a E di Acerra (59573 abitanti), 34 Km a E di Caserta (76326 abitanti), 38 Km a NE di Scafati (50787 abitanti), 39 Km a E di Afragola (65057 abitanti), 40 Km a N di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti), 41 Km a E di Casoria (77642 abitanti), 41 Km a NE di Portici (55274 abitanti), 42 Km a N di Salerno (135261 abitanti), 43 Km a NE di Ercolano (53709 abitanti), 43 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti), 45 Km a E di Aversa (53047 abitanti), 45 Km a NE di Castellammare di Stabia (66466 abitanti), 47 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti), 47 Km a NE di Napoli (974074 abitanti), 49 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti), 54 Km a NW di Battipaglia (50786 abitanti), 59 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti), 81 Km a SW di Foggia (151991 abitanti), 89 Km a SW di San Severo (53905 abitanti). [multipage] Diverse le scosse in Campania, nel beneventano Non si registrano conseguenze ma solo momenti di preoccupazione nelle zone epicentrali. Il terremoto è stato preceduto da altre scosse più lievi nel corso di questa notte. L’Ingv ha registrato delle scosse di terremoto in Campania, a Ceppaloni, in provincia di Benevento, di magntitudo 2.2, 2.7 e 2.9 della scala Richter di rilevazione sismica.

Terremoti nel mondo: forte scossa in Indonesia, M 5.0 Secondo quanto riportato dall’Emsc, sempre questa mattina, poco fa, altra scossa nel Pacifico, in Indonesia, M 5.0. Terremoto localizzato a 204 km S di Ternate, 302 km N di Ambon, 412 km SE di Manado, 860 km N of Dili, Timor-Leste. Anche in questo caso la terra ha tremato intensamente per centinaia di km e l’ipocentro è stato fissato a 67 km.