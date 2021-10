Terremoto avvertito in Valle d’Aosta oggi, martedì 5 ottobre 2021: scossa M 3.9 in Svizzera | Dati INGV

Terremoto avvertito in Valle d’Aosta nella mattinata di oggi, 5 ottobre 2021: i dettagli e i dati Ingv Una scossa di terremoto intensa è stata avvertita in Valle d’Aosta nella mattinata di oggi, 5 ottobre 2021. La scossa ha avuto come epicentro il distretto di Losanna e ha avuto approssimativamente una magnitudo di 3.9 (DATI EMSC) e un ipocentro localizzato a 8 km di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito nel nord-ovest dell’Italia, generando panico tra i residenti della Valle d’Aosta e del Piemonte. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Seguiranno nuovi aggiornamenti Ingv sui dati del sisma. Da leggere anche Terremoto, intensa scossa avvertita nel mediterraneo Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 5 ottobre 2021: scossa M 2.4 nell’aquilano L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato, nella nottata di oggi alle ore 03:00, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro localizzato nella città di Campotosto in provincia dell’Aquila. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 5 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 25 km a ovest di Teramo, 28 km a nord dell’Aquila, a 62 km a ovest di Montesilvano e a 62 km a est di Terni. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato danni a persone o strutture. Le altre scosse di oggi, 5 ottobre 2021 Nella giornata di oggi, l’Ingv ha registrato un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato a Corte Brugnatella in provincia di Piacenza. L’evento sismico si è verificato alle ore 02:43 e ha avuto un ipocentro localizzato 8 km di profondità. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. E’ stata localizzata a 47 km a sud-ovest di Piacenza, a 49 km a nord-est di Genova e a 60 km a sud-est di Pavia.

Nella giornata di ieri, lunedì 4 ottobre, l'Ingv ha registrato in Italia due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima è stata registrata alle ore 09.49 di magnitudo 2.2 con epicentro a Montese, in provincia di Modena, ipocentro profondo 10 chilometri. La seconda scossa è stata registrata alle ore 14.59, di magnitudo 2.0 con epicentro a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, ipocentro profondo 6 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e quindi non avvertito dalla popolazione locale.

Rilevate in Italia oggi, 5-10-2021, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 4:13 scossa di M. 1.7 con epicentro localizzato ad Amatrice in provincia di Rieti, ipocentro a 11 km di profondità. Alle ore 5:35 scossa M. 1.4 con epicentro a Preci in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km di profondità.

