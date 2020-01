Terremoto avvertito nel Mediterraneo, a Creta: torna a muoversi la terra in zona ad alta sismicità

Nuova scossa nel Mediterraneo

La terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, come ad esempio in Indonesia e lungo la costa americana centrale e meridionale, come abbiamo visto questa mattina in Messico, nell’apposito editoriale. Non solo Pacifico ma anche il Mediterraneo sta tremando ormai quasi quotidianamente ed anche quest’oggi una scossa M 3.2 è stata percepita a Creta.

Terremoto M 3.2 a Creta

Nel pomeriggio odierno, una scossa di terremoto M 3.2, è stata avvertita in modo netto a Creta. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato a circa 13 km di profondità ed è stato avvertito entro un raggio ben superiore ai 50 km. Diverse città hanno percepito il terremoto ma non si registrano conseguenze post sisma. Vediamo ora nel dettaglio l’epicentro della scossa.

Dettagli epicentro

Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un epicentro localizzato a 107 km S di Palaiochóra, 143 km S di Chaniá, 185 km SW di Irákleion. Il sisma non ha arrecato nessun danno vista la magnitudo non forte ma è stato percepito molto bene in tutto il settore occidentale di Creta, con l’epicentro che è stato individuato a qualche km a sud-ovest dell’isola Mediterranea. Anche nei giorni scorsi sono stati diversi i terremoti che si sono verificati a Creta ma non solo, anche il Peloponneso è stata un’altra zona greca frequentemente colpita da sismi.