Terremoto avvertito nel Mediterraneo, in Grecia: tremano diverse città. Torna a tremare la terra, i dati ufficiali del sisma

Nuova scossa di terremoto nel Mediterraneo, in Grecia La terra sta tremando senza sosta in diverse zone del Pianeta, come ad esempio in Indonesia e lungo la costa americana centrale e meridionale. Non solo Pacifico ma anche il Mediterraneo sta tremando ormai quasi quotidianamente ed anche quest’oggi una scossa M 3.1 è stata percepita in Grecia, avvertita nettamente soprattutto nel basso Ionio. Ricordiamo che la zona in questione risulta essere ad alta sismicità e a questa scossa hanno seguito delle altre, avvertite dalla popolazione ed in particolare nelle zone prossime all’epicentro. Terremoto M 3.1 Nella giornata odierna, alle ore 7.42 di questa mattina, una scossa di terremoto M 3.1, è stata avvertita in modo netto nell’ovest della Grecia, Peloponneso. Il sisma ha avuto un ipocentro fissato a circa 13 km di profondità ed è stato avvertito entro un raggio ben superiore ai 50 km. Diverse città hanno percepito il terremoto ma non si registrano conseguenze post sisma. Vediamo ora nel dettaglio l’epicentro della scossa. Dettagli epicentro Il terremoto, secondo quanto riportato dall’Emsc, ha avuto un epicentro localizzato a 17 km SW di Argostólion, 125 km W di Pátra, 298 km W di Athens. Anche nei giorni scorsi sono stati davvero molti i terremoti che si sono verificati in questa zona greca ma anche a Creta, spesso ben percepiti dalla popolazione locale.

Mediterraneo con numerosi sismi Sono tante le scosse che proseguono nel Mediterraneo, soprattutto in Grecia, nettamente avvertite dalla popolazione. Nel corso del mese di gennaio 2020 sono state molte le scosse localizzate tra il Peloponneso, Creta e il sud della Grecia, anche superiori al quarto grado e percepite molto bene in numerose zone. Ricordiamo infatti che questa zona risulta essere tra le più sismiche europee.

Due forti terremoti colpiscono la Turchia Nelle ultime ore un violentissimo terremoto ha colpito anche la “vicina” Turchia, in particolare il settore sud-orientale del Paese. La scossa, con M 6.8, è stata avvertita violentemente anche in parte del Medio Oriente ed ha purtroppo causato diverse vittime soprattutto nella zona dell’Anatolia. Si parla di decine di morti ma ci torneremo in apposito editoriale.