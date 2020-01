Terremoto Calabria oggi 17 Gennaio 2020, intensa scossa M 4.0 in provincia di Catanzaro Dati Ingv

Terremoto oggi, scossa di terremoto registrata alle ore 00:37 in Calabria di M 4.0: Poco dopo la mezzanotte, esattamente alle ore 00:37, una intensa scossa di terremoto è stata registrata dall’ INGV. Il sisma è stato nettamente avvertito e numerose sono le segnalazioni pervenute al nostro Centro. La Magnitudo registrata si colloca a M.4.0 della scala Richter. Non giungono notizie al momento di danni, ma sicuramente lo spavento è stato importante per tutta la provincia di Catanzaro e non solo.

Il terremoto di oggi è stato avvertito in larga parte della Calabria. Si inserisce in un contesto altamente sismico. L’ipocentro della scossa è stato collocato a 7.8Km di profondità. La superficialità di questo sisma ha quindi aumentato la percezione dell’evento nella popolazione. Numerosi, come anticipato, sono i comuni interessati.

Nella giornata odierna numerose scosse sono state registrate in Italia ma in larga parte di carattere strumentale. Questo sisma risulta quindi il più intenso registrato oggi. Il distretto come anticipato è considerato altamente sismico quindi di certo non stiamo parlando di un terremoto insolito per l’area.