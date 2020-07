Terremoto, diverse scosse ben avvertite in Italia: le ultimissime, dati ufficiali INGV

Scosse in Italia

Continuano forti sismi in zone altamente sismiche, in particolare nel Pacifico, dove la terra sta continuando a tremare senza alcune interruzione, soprattutto nelle Vanuatu dove è stato avvertito molto bene dalla popolazione. A tremare non è soltanto il Pacifico ma anche il Mediterraneo nel corso delle ultime ore ha fatto registrare diversi sismi, soprattutto Creta. Non solo, scosse di terremoto nella giornata odierna sono state registrate anche in Italia, dove la terra è tornata a tremare soprattutto in Calabria, con scosse superiori al terzo grado e nettamente avvertite dalla popolazione. Scosse anche in altre regioni, avvertite dalla popolazione, vediamo le ultimissime secondo quanto riportato dall’INGV.

Scosse in Italia, le ultimissime

Numerose le scosse di terremoto, anche di tipo strumentale, che si sono registrate in Italia nel corso delle ultime 24 ore. Le scosse più forti hanno avuto una magnitudo di 3.2 e sono avvenute in Calabria questa mattina. Non solo, a tremare sono state anche altre regioni: alle ore 11.07, lieve scossa M 2.0 nel golfo di Gela (Caltanissetta), seguita poi alle ore 11.30 da un’altra scossa lieve, M 2.2, in Campania, nell’avellinese. Epicentro vicino a Sant’Angelo dei Lombardi, terremoto localizzato a 31 Km a E di Avellino (54857 abitanti), 39 Km a SE di Benevento (60091 abitanti), 39 Km a NE di Battipaglia (50786 abitanti), 44 Km a NE di Salerno (135261 abitanti), 46 Km a NE di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti). Focalizziamo ora l’attenzione sulle due scosse avvenute in Calabria e vediamo la localizzazione dei sismi secondo quanto riportato dall’INGV.

Scosse M 3.2 in Calabria, dati INGV

Come detto, le scosse più forti si sono verificate in Calabria questa mattina, alle ore 7.38 e 7.39, con M 3.2. I sismi hanno avuto un epicentro localizzato tra Cardeto e Confoduri (RC). Terremoto localizzato a 21 Km a E di Reggio di Calabria (183035 abitanti), 32 Km a SE di Messina (238439 abitanti), 76 Km a NE di Acireale (52622 abitanti), 89 Km a NE di Catania (314555 abitanti). Le scosse sono state avvertite intensamente dalla popolazione ma non si registrano danni. Spostiamoci ora in Grecia, poichè sta continuando a muoversi intensamente il Mediterraneo orientale e anche questa mattina diverse scosse di terremoto si sono verificate a Creta e nel sud della Grecia, vediamo nel dettaglio.