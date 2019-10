Terremoto, dopo la serie di scosse in Italia parla il sismologo: ecco i possibili rischi per l’Italia

Terremoto, sud a rischio forti sismi?

In questi ultimi giorni nel sud Italia si sono verificate delle scosse anche superiori a magnitudo 3.0, soprattutto in Sicilia. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “MeteoWeb.eu”, il Prof. Vladimir Kossobokov, scienziato presso l’Institute of Eartquake Prediction Theory and Mathematica Geophysics dell’Accademia delle Scienze Russa si è soffermato a parlare del rischio sismico esistente nel Bel Paese, con particolare riferimento allo Stretto di Messina, allo stato attuale l’area più soggetta a terremoti.

Le parole dell’esperto

Stando a quanto riferito dal Professor Vladimir Kossobokov a MeteoWeb.eu, la valutazione del rischio sismico in Italia rappresenta un problema spinoso che necessita urgentemente di una revisione dei principi di base. L’Italia risulta essere il solo Paese nel quale è disponibile un catalogo sufficientemente completo di terremoti assolutamente distruttivi che si sono verificati in circa un millennio. In tal senso l’aumento di attività sismica che di recente si è registrato nei pressi dello Stretto di Messina potrebbe indicare che si tratta dell’area più suscettibile a terremoti.

Possibile “Big One” in Italia?

Uno dei luoghi più sismici del mondo è sicuramente la California e lì da molto tempo si parla del rischio concreto del cosiddetto “Big One”, vale a dire la possibilità che si verifichi un terremoto assolutamente distruttivo. Restando in tema di terremoti catastrofici, il Professor Vladimir Kossobokov – intervistato da “MeteoWeb.eu” – ha sottolineato come la situazione sismica italiana suggerisca che “un Big One potrebbe colpire la maggior parte del territorio, la cui magnitudo al momento potrebbe superare 6 al Centro e al Nord Italia e raggiungere 7.5 nel Sud Italia“.