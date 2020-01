Terremoto estremamente superficiale intensamente avvertito nel Mediterraneo, in Grecia: i dati ufficiali del sisma

Terremoto, continuano le scosse nel Mediterraneo Molte le scosse di terremoto registrate nella giornata odierna nel mondo, soprattutto nel Pacifico. Inoltre, la terra continua a tremare anche in Medio Oriente, dove giorni fa avevamo avuto scosse anche abbastanza intense. Non solo, anche il Mediterraneo è tornato a tremare, soprattutto in Grecia, zona che si sta muovendo ormai da settimane, con scosse nettamente avvertite dalla popolazione. Terremoto in Grecia, nel Peloponneso Torna a tremare il Mediterraneo sud-orientale con una scossa estremamente superficiale registrata nei pressi del Peloponneso. Dalla serata di ieri sono state diverse le scosse che hanno interessato il Mediterraneo orientale, anche superiori al terzo grado e avvertite intensamente a causa della profondità esigua. Il Peloponneso è la zona che sta facendo registrare più scosse, in termini di frequenza, ricordiamo infatti che tale zona continua a muoversi da ormai un anno e mezzo, a seguito del violento terremoto 6.8 che si verificò tra ottobre e novembre del 2018. Scossa M 3.2 con ipocentro a 1 km Questa notte, una nuova superficiale ha interessato la Grecia. Il sisma è avvenuto alle 02.23 di questa notte ed ha avuto un ipocentro fissato a solo 1 km, estremamente superficiale. Secondo l’Emsc, il sisma è stato poi localizzato a 29 km N di Argostólion, 113 km W di Pátra, 289 km W di Athens. Causa profondità esigua, il terremoto è stato avvertito in maniera netta dalla popolazione.

Molte scosse tra Grecia e Turchia La zona in questione costituisce una delle più sismiche a livello europeo. Il sisma, M 3.2, è stato avvertito per ben oltre 80 km anche intensamente nelle zone prossime all’epicentro, a causa dell’esigua profondità. Nel frattempo sta continuando a muoversi anche la Turchia con scosse avvertita in particolare nella parte centrale del Paese ma anche lungo la costa occidentale.

Trema il Pacifico, scossa nelle Filippine Come detto ad inizio editoriale, c’è un’altra zona del Pianeta che sta continuando a tremare con insistenza, il Pacifico. Anche questa mattina sono state diverse le scosse di terremoto registrate in tale area e sono tornate a tremare anche le Filippine, soprattutto tra la zona di Luzon e Mindonoro. L’ultima scossa poco fa, alle 9.24 (italiane) con M 4.0 e con epicentro localizzato a soli 3 km NW di Dayapan.