Terremoto, forte scossa M 4.3 nel Mar Mediterraneo Centrale: zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, scossa M 4.3 nel Mar Mediterraneo Centrale

Nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno 2020, la terra ha continuato a tremare in Europa e nel mondo. In tal senso, esattamente alle 02:50, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 nel Mar Mediterraneo Centrale, con ipocentro a 33 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’EMSC a 151 chilometri da Tympaki (Grecia, 5.000 abitanti), a 188 chilometri a sud di Irakleion (138.000 abitanti) e a 478 chilometri a sud di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Emilia

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 18 giugno 2020. In tal senso, allo stato attuale l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Ieri sera, invece, alle ore 21:10, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Emilia-Romagna, esattamente a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio-Emilia, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questione è stato localizzato 3 chilometri da Bagnolo in Piano, a 6 chilometri da Correggio, a 8 chilometri da Novellara e a 8 chilometri da Campagnola Emilia. Il terremoto, inoltre – nettamente avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentro – è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 11 chilometri a nord-est di Reggio Emilia, a 14 chilometri ad ovest di Carpi, a 23 chilometri a nord-ovest di Modena e a 30 chilometri ad est di Parma.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Isernia

Nel corso della nottata di ieri, mercoledì 17 giugno 2020, esattamente alle ore 01:03, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Molise, esattamente a Sessano del Molise, in provincia di Isernia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato a 2 chilometri da Sessano del Molise, a 3 chilometri da Pesche, a 4 chilometri da Carpinone e a 6 chilometri da Miranda. Il lieve sisma, inoltre, è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 61 chilometri a nord di Caserta, a 67 chilometri a nord-ovest di Benevento, a 73 chilometri a nord di Aversa e a 75 chilometri a nord di Acerra.