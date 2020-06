Terremoto, forte scossa M 4.7 in Papua Nuova Guinea: i dati ufficiali del sisma registrati dall’EMSC

Terremoto, forte scossa M 4.7 in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno 2020, la terra ha tremato con grande intensità nel mondo. In tal senso, esattamente alle 10:40 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Papua Nuova Guinea, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’EMSC a 93 chilometri ad ovest di Rabaul (Papua Nuova Guinea, 8.100 abitanti), a 109 chilometri a nord-ovest di Kokopo (Papua Nuova Guinea, 26.300 abitanti) e a 766 chilometri a nord-est di Port Moresby (Papua Nuova Guinea, 284.00 abitanti).

Terremoto, scossa nelle Isole Eolie

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, giovedì 11 giugno 2020. In tal senso, esattamente alle ore 08:16, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Isole Eolie (Messina), con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Nessun Comune è stato localizzato entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto. Inoltre, il lieve evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 92 chilometri ad ovest di Messina e a 97 chilometri ad est di Bagheria.

Terremoto, scossa nell’Adriatico Centrale

Sempre nel corso della giornata di oggi, giovedì 11 giugno 2020, esattamente alle ore 00:54, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel distretto Adriatico Centrale (MARE), con ipocentro a 31 chilometri di profondità. Nessun Comune è stato localizzato entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto. Inoltre, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 79 chilometri ad est di Pescara, a 84 chilometri ad est di Montesilvano, a 85 chilometri ad est di Chieti e a 92 chilometri a nord di San Severo.