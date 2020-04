Forte scossa di terremoto poco fa in zona altamente sismica: la terra trema per decine di chilometri, tantissime segnalazioni. I dati diffusi dall’EMSC sul sisma registrato i Papua Nuova Guinea

Terremoto, forte scossa in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 15:44, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 in Papua Nuova Guinea, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. La Papua Nuova Guinea e si trova a sud-ovest del Pacifico: comprende la regione orientale della Nuova Guinea e le sue isole. L’evento sismico in questione è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 94 chilometri ad ovest di Rabaul (Papua Nuova Guinea, 8.100 abitanti), a 110 chilometri a nord-ovest di Kokopo (Papua Nuova Guinea, 26.300 abitanti) e a 763 chilometri a nord-est di Port Moresby (Papua Nuova Guinea, 284.000 abitanti). Nelle scorse ore, però, la terra ha tremato con grande intensità anche nel Mediterraneo e di seguito potrete legger ulteriori dettagli.

Terremoto, forte scossa a Creta

In queste ore la terra sta tremando con grande intensità in nel Mediterraneo e, in tal senso, alle 15:23 (ora italiana), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a Creta, in Grecia, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 45 chilometri a sud-est di Tympaki (Grecia, 5.000 abitanti), a 84 chilometri a sud-ovest di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti). Questa notte, invece, alle 03:12 (ora locale), si è verificato un sisma di magnitudo 4.0 nelle Isole del Dodecaneso, in Grecia, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato dall’EMSC a 21 chilometri a sud-est di Emporeio (Grecia, 2.000 abitanti), a 113 chilometri a nord-est di Irakleion (Grecia, 138.000 abitanti) e a 256 chilometri a sud-est di Atene (Grecia, 730.000 abitanti).

Terremoto, scossa registrata in provincia di Enna

Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, esattamente alle ore 09:13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 32 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Troina, a 9 chilometri da Gagliano Castelferrato, a 11 chilometri da Cerami e a 12 chilometri da Regalbuto. Per quanto riguarda le città più vicine al terremoto con almeno 50.000 abitanti, il sisma in questo caso è stato localizzato a 50 chilometri a nord-ovest di Catania, a 51 chilometri ad ovest di Acireale, a 57 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 83 chilometri a nord-est di Gela.