Terremoto Friuli Venezia Giulia oggi 11 marzo 2023: scossa M 3.4 avvertita – Dettagli INGV

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oggi, sabato 11 marzo una solo scossa di terremoto che è stata avvertita dalla popolazione della zona. Stanotte alle ore 3:56 è avvenuto un sisma di magnitudo 3,4, con epicentro a 5 km da Preone, in provincia di Udine, Friuli Venezia Giulia. Ipocentro a 11 chilometri.

Comuni vicini all’epicentro

L’Ingv ha localizzato il terremoto avvenuto stanotte nella regione Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine di magnitudo 3.4 a 5 km da Preone, a 6 km da Enemonzo, a 7 km da Villa Santina e Verzegnis, a 8 km da Lauco, a 9 km da Socchieve e Raveo, a 10 km da Tolmezzo e Cavazzo Carnico, a 41 km da Udine e a 49 da Pordenone.

La scossa in Calabria di ieri

L’Ingv ha registrato ieri mattina alle 10:30, la scossa più forte della giornata. Il sisma è avvenuto in Calabria di magnitudo 3.5 con ipocentro a 9 chilometri. Epicentro a 5 km da Santo Stefano in Aspromonte in provincia di Reggio Calabria, a 6 km da Cardeto, a 7 km da Sant’Alessio in Aspromonte, a 8 km da Laganadi, a 10 km da Calanna, a 15 km da Reggio Calabria, a 24 km da Messina.

CONTINUA A LEGGERE