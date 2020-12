Terremoto in Abruzzo oggi, martedì 8 dicembre 2020, scossa M 2.0 in provincia dell’Aquila | Dati INGV

Terremoto in Abruzzo oggi, 8 dicembre 2020, scossa M 2.0 in nottata in provincia dell’Aquila

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato nella città di Capitignano in provincia dell’Aquila. L’evento sismico ha avuto ipocentro a 17 km di profondità. La scossa è stata lieve, quindi non avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. L’evento sismico è stato localizzato a 20 km a nord-ovest dell’Aquila, a 39 km a ovest di Teramo, a 52 km a est di Terni e a 69 km a sud-est di Foligno. Nel corso della mattinata non ci sono altri eventi sismici da segnalare, seguiranno aggiornamenti. DA NON PERDERE Scossa di terremoto nettamente avvertita nel sud-Italia: torna a muoversi una zona altamente sismica.

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 7 dicembre 2020

Nella giornata di ieri, lunedì 7 dicembre 2020, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Toscana alle ore 5:55 con epicentro localizzato a Casola in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, ipocentro a 6 chilometri di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore a 2.0. Successivamente, alle ore 8:35 sisma M 2.2 a Visso (MC), con ipocentro a 10 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 29 km a est di Foligno, a 52 km a nord-est di Terni, a 58 km a est di Perugia e a 60 km a ovest di Teramo.

Nel pomeriggio di ieri doppia scossa di terremoto in Sicilia

Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 15 è stata registrata una doppia scossa M 2.8 e M 2.5 a Bronte, in provincia di Catania, ipocentro a profondità compresa tra 17 e 21 km. Gli eventi sismici sono stati avvertiti da una parte della popolazione ma non hanno causato danni a persone o a strutture. In serata l’Ingv ha registrato una nuova scossa di terremoto alle ore 22:51 di M. 2.0 a Norcia in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione. Leggi anche: Violento terremoto profondo M 6.1 in Cile: i dati ufficiali EMSC