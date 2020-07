Terremoto in Abruzzo oggi, domenica 19 luglio 2020: scossa M 2.6 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

Terremoto in Abruzzo oggi, domenica 19 luglio 2020: scossa M 2.6 in provincia de L’Aquila

Trema la terra in Abruzzo! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 alle ore 2.01 di oggi, domenica 19 luglio 2020, in Abruzzo con epicentro a 2 km da San Vincenzo Valle Roveto, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato lievemente avvertito da una parte della popolazione locale ma non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose: esso si è verificato a 57 km da L’Aquila, 63 km da Tivoli, 66 km da Velletri, 68 km da Latina e 76 km da Chieti. Ecco alcuni comuni dell’aquilano situati nei pressi dell’epicentro: Balsorano (5 km da San Vincenzo Valle Roveto), Collelongo (6 km), Civita d’Antino (7 km), Morino (7 km), Villavallelonga (8 km), Civitella Roveto (12 km) e Trasacco (12 km).

Terremoto oggi, 19 luglio 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato nella notte di oggi anche alcune scosse strumentali, vediamo le più importanti. Alle ore 6.42 sisma di magnitudo 1.8 in Toscana con epicentro a 6 km da Marradi, in provincia di Firenze, ipocentro profondo 9 chilometri, scossa verificatasi a 26 km da Imola, 27 km da Faenza, 35 km da Forlì e 46 km da Bologna. Alle ore 4.46 altra scossa di magnitudo 1.8 in Sicilia con epicentro a 8 km da Linguaglossa, in provincia di Catania, ipocentro a 1 chilometro di profondità, sisma verificatosi a 25 km da Acireale, 35 km da Catania e 61 km da Messina. Alle ore 5.52 scossa di magnitudo 1.5 in Emilia-Romagna con epicentro a 4 km da Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 30 chilometri, sisma verificatosi a 26 km da Forlì, 29 km da Faenza, 32 km da Cesena e 39 km da Imola.

Terremoto Italia 18 luglio 2020: scossa M 2.1 in Umbria

Trema la terra anche in Umbria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.19 di ieri, sabato 18 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Umbria con epicentro localizzato a 3 km da Massa Martana, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale e che dunque non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 24 km da Foligno, 28 km da Terni, 36 km da Perugia e 53 km da Viterbo. Ecco i comuni del perugino e del ternano più vicini all’epicentro: Giano dell’Umbria (8 chilometri da Massa Martana), Todi (8 km), Acquasparta (12 km), Collazzone (13 km), Fratta Todina (13 km), Monte Castello di Vibio (13 km) e Gualdo Cattaneo (14 km).