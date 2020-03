Terremoto in Basilicata oggi, domenica 29 marzo 2020: scossa di M 2.6 sulla Costa Ionica Lucana | DATI INGV

L’INGV ha registrato, nella giornata di sabato 28 marzo 2020, 8 scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 sulla penisola italiana. Il principale evento sismico è stato registrato sulla Costa Marchigiana Anconetana alle ore 13:58 di magnitudo 3.2 e ipocentro localizzato a 10 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 23 km a nord-ovest di Ancona, a 28 km a est di Fano e a 38 km a est di Pesaro. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione residente in prossimità del luogo dell’epicentro, ma non ha provocato vittime, feriti o danni a strutture e cose.

Gli altri terremoti di ieri, 28 marzo 2020

Fra le altre scosse registrate dall’Ingv nella giornata di ieri, sabato 28 marzo 2020, segnaliamo la scossa delle ore 22.33 di magnitudo 2.3 in Calabria sulla Costa Calabra Sud Occidentale (Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria) con ipocentro profondo 27 chilometri. Il sisma, di lieve intensità, si è verificato a 27 km da Lamezia Terme, 35 km da Cosenza e 52 km da Catanzaro.

In precedenza alle ore 13.14 l’INGV ha registrato anche una scossa di magnitudo 2.1 nelle Marche con epicentro a 3 km da Pieve Torina, in provincia di Macerata, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a 27 km da Foligno, 52 km d Perugia e 61 km da Terni. Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 registrata anche in Emilia Romagna alle ore 11:28. Epicentro a Casalfiumanese, in provincia di Bologna. Ipocentro a 21 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Casalfiumanese, 7 km da Borgo Tossignano e Dozza, 8 km da Castel San Pietro Terme e Fontanelice, 13 km da Imola, 25 km da Bologna. In precedenza, alle ore 11:17 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità.