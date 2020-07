Terremoto in Basilicata oggi, mercoledì 22 luglio 2020: scossa M 2.7 in provincia di Matera | Dati INGV

Terremoto in Basilicata oggi, mercoledì 22 luglio 2020: scossa M 2.7 in provincia di Matera

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.14 di oggi, mercoledì 22 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Basilicata con epicentro localizzato a 7 km da Bernalda, in provincia di Matera, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalla popolazione ma senza vittime, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato nella zona sud della regione, a 23 km da Matera, 41 km da Altamura, 49 km da Taranto, 72 km da Bitonto e 74 km da Potenza. Ecco i comuni del materano più vicini al sisma: Montescaglioso (10 km da Bernalda), Pomarico (11 km), Pisticci (12 km), Ginosa (15 km) e Miglionico (17 km). Poco più tardi altre due scosse: alle ore 5.40 sisma di magnitudo 2.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 165 chilometri, sisma verificatosi a 56 km da Messina e 65 km da Reggio Calabria; alle ore 7.08 scossa di magnitudo 2.2 in Friuli-Venezia Giulia con epicentro situato a 2 km da Venzone, in provincia di Udine, ipocentro profondo 5 chilometri, sisma avvenuto a 33 km da Udine e 57 km da Pordenone.

Terremoto oggi, 22 luglio 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato nelle prime ore di oggi, 22 luglio 2020, una serie di scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 1.20 sisma di magnitudo 1.8 in Umbria con epicentro a 8 km da Terni, ipocentro profondo 9 chilometri, sisma verificatosi a 36 km da Foligno, 51 km da Viterbo e 57 km da Perugia. Alle ore 4.54 scossa di magnitudo 1.7 in Puglia con epicentro a 4 km da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ipocentro profondo 20 chilometri, sisma avvenuto a 22 km da Manfredonia, 26 km da San Severo e 32 km da Foggia. Alle ore 00.49 altro sisma di magnitudo 1.7 ma in Emilia-Romagna e con epicentro a 4 km da Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 39 km da Cesena, 42 km da Arezzo e 44 km da Forlì.

Terremoto 21 luglio 2020: le scosse più importanti in Italia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella mattinata di ieri, martedì 21 luglio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 alle ore 5:04 con epicentro localizzato nella città di Marradi, in provincia di Firenze. La scossa, data la lieve intensità, è stata rilevata solo a livello strumentale e non dalla popolazione locale. L’evento sismico è stato localizzato a 26 km a sud di Imola, a 27 km a sud-ovest di Faenza, a 35 km a sud-ovest di Forlì, a 47 km a sud-est di Bologna e a 49 km a ovest di Cesena. Non sono state registrate scosse nella nottata di oggi. Più tardi, alle ore 13.45, sisma di magnitudo 2.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 153 chilometri, e alle ore 14.56 scossa di magnitudo 2.0 nelle Marche con epicentro a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 22 chilometri. Alle ore 23.58 forte sisma di magnitudo 2.9 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 168 chilometri di profondità.