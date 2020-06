Terremoto in Calabria oggi, 10 giugno 2020, scossa M 2.7 in provincia di Catanzaro – Dati Ingv

Alle ore 2:13 di oggi l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia, con epicentro a Bronte, in provincia di Catania. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Bronte, 8 km da Adrano, 11 km da Maletto, 12 km da Biancavilla, 14 km da Maniace, 15 km da Santa Maria di Licodia, Centuripe e Cesarò, 16 km da Ragalna e San Teodoro, 18 km da Regalbuto, 19 km da Paternò e Randazzo, 34 km ad ovest di Acireale, 35 km a nord ovest di Catania, 72 km ad est di Caltanissetta, 82 km a sud ovest di Messina, 83 km a sud ovest di Reggio Calabria, 86 km a nord ovest di Siracusa. Terremoto, scossa M 4.2 registrata nel Mar Ionio

Alle ore 4:06 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma M 2.0 a Monteroni d’Arbia, in provincia di Siena. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Monteroni d’Arbia, 8 km da Murlo, 11 km da Siena, 12 km da Asciano, 13 km da Buonconvento, 14 km da Castelnuovo Berardenga, 16 km da Sovicille e Rapolano Terme, 17 km da San Giovanni d’Asso, 45 km a sud ovest di Arezzo, 59 km a nord est di Grosseto, 60 km a sud di Firenze, 61 km a sud est di Scandicci, 76 km a sud est di Prato, 80 km ad ovest di Perugia, 87 km a sud est di Pistoia, 96 km ad est di Livorno. Terremoto, violenta scossa di magnitudo 5.7 in Iran: sisma nettamente avvertito dalla popolazione

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Calabria alle ore 5:01 di oggi . Epicentro in mare, nel distretto sismico costa ionica catanzarese, ipocentro a 36 chilometri di profondità. Evento localizzato a 10 km da Staletti, 12 km da Squillace, 13 km da Montauro, 14 km da Gasperina, Soverato, Borgia e San Floro, 15 km da Montepaone e Catanzaro, 16 km da Sellia Marina, 17 km da Vallefiorita, 18 km da Petrizzi, Palermiti e Amaroni, 19 km da Caraffa di Catanzaro e Soveria Simeri, 20 km da Satriano, Settingiano e Simeri Crichi, 37 km a sud est di Lamezia Terme, 53 km a sud ovest di Crotone, 67 km a sud est di Cosenza.

Alle ore 22:43 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Ragalna, in provincia di Catania, ipocentro a 6 km di profondità. Alle 20:37 sisma M 2.4 in Puglia, epicentro nel distretto costa garganica. Ipocentro a 4 km. Epicentro in mare, a 10 km da Rodi Garganico, 13 km da Ischitella, 16 km da Vico del Gargano, 43 km a nord di Manfredonia.

L’ultima forte scossa di terremoto registrata nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto nel mondo nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno 2020, finora. L’ultima, di magnitudo 5.1, è stata registrata in Turchia lo scorso venerdì 5 giugno 2020: il sisma è stato registrato alle 20:06 ora italiana con ipocentro a 20 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.