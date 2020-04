Terremoto in Calabria oggi, 14 aprile 2020: scossa M 2.1 a Crotone | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, 14 aprile 2020: scossa M 2.1 a Crotone

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria alle ore 5.04 di oggi, martedì 14 aprile 2020, con epicentro a un km da Crotone e ipocentro a 7 chilometri di profondità. Il sisma, di lieve intensità e non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 51 km da Catanzaro, 71 km da Lamezia Terme e 79 km da Cosenza. Tra i comuni calabresi più vicini all’epicentro segnaliamo Cutro (14 km dall’epicentro), Isola di Capo Rizzuto (15 km), Scandale (15 km), Rocca di Neto (16 km), San Mauro Marchesato (18 km) e Santa Severina (20 km). Si tratta, al momento, dell’unico sisma rilevato in Calabria oggi.

Terremoto oggi, 14 aprile 2020: scossa in Emilia-Romagna

Alle ore 7.12 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato anche una scossa di magnitudo 2.0 in Emilia-Romagna con epicentro a un km da Fontanelice, in provincia di Bologna, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma, anch’esso lieve e non avvertito dagli abitanti delle cittadine locali, si è verificato a 16 km da Imola, 27 km da Faenza, 31 km da Bologna, 39 km da Forlì, 54 km da Ravenna e 56 km da Prato. Tra i comuni regionali più vicini all’epicentro si segnalano Borgo Tossignano (3 km da Fontanelice), Casalfiumanese (7 km), Castel Del Rio (7 km), Casola Valsenio (7 km), Dozza (12 km), Monterenzio (14 km), Riolo Terme (14 km) e Castel San Pietro Terme (15 km).

Terremoto oggi, 14 aprile 2020: scosse in Sicilia

Alle ore 8.20, inoltre, sisma di magnitudo 2.3 registrato dall’INGV in Sicilia con epicentro a 3 km da Ispica, in provincia di Ragusa, ipocentro a 33 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 13 km da Modica, 19 km d Ragusa, 35 km da Vittoria e 45 km da Siracusa. Alle ore 5.54 scossa di magnitudo 2.3 rilevata dall’INGV al largo del Mar Tirreno Meridionale, a nord della Sicilia, con ipocentro profondo 2 km. Il sisma, senza conseguenze, si è verificato in mare a 40 km da Bagheria e 42 km da Palermo. Poco prima, alle ore 1.54, altra scossa in Sicilia di magnitudo 2.0 e con epicentro a Ramacca, in provincia di Catania, ipocentro a 23 km di profondità, evento sismico verificatosi a 38 km da Catania, 48 km da Vittoria, 48 km da Ragusa, 50 km da Acireale e 51 km da Gela.