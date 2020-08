Terremoto in Calabria oggi, 20 agosto 2020, scossa M 2.0 in provincia di Cosenza – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria alle ore 5:50 di oggi, giovedì 20 agosto 2020. Epicentro in mare, nel distretto sismico costa calabra nord occidentale, ipocentro ad 85 km di profondità. Evento localizzato 54 km ad ovest di Lamezia Terme, 58 km a sud ovest di Cosenza, 78 km ad ovest di Catanzaro, 91 km a nord di Messina, 100 km a nord di Reggio Calabria. Scossa di terremoto in serata nel Centro Italia: torna a tremare la terra nelle Marche

Terremoto nelle Marche ieri sera, scossa M 2.7

Alle ore 20:48 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nelle Marche. Epicentro ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Arquata del Tronto, 9 km da Norcia, 11 km da Montegallo, 12 km da Castelsantangelo sul Nera ed Accumoli, 15 km da Montemonaco, 16 km da Preci, 44 km ad ovest di Teramo, 45 km ad est di Foligno, 52 km a nord ovest di L’Aquila. Forte scossa di terremoto nel Mediterraneo: trema intensamente la terra, numerose segnalazioni. Dati ufficiali del sisma a Creta

Terremoto in mare ieri mattina

Alle ore 11:28 di ieri mattina l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel distretto sismico Tirreno meridionale. Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione, poiché si è verificato al largo. Ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Epicentro in mare aperto, 83 km ad ovest di Trapani, 91 km a nord ovest di Marsala. Forte scossa di terremoto colpisce zona altamente sismica: torna a tremare la terra per centinaia di km a Taiwan