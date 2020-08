Terremoto in Calabria oggi, 24 agosto 2020, scossa M 2.0 in provincia di Cosenza – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria alle ore 6:56 di oggi, lunedì 24 agosto 2020. Epicentro a Rose, in provincia di Cosenza, ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Rose, 6 km da Castiglione Cosentino, 7 km da Montalto Uffugo, 8 km da Luzzi, San Vincenzo La Costa, Rende e San Pietro in Guarano, 11 km a nord di Cosenza, 47 km a nord di Lamezia Terme, 62 km a nord ovest di Catanzaro, 84 km ad ovest di Crotone. Scossa di terremoto molto intensa nettamente avvertita da migliaia di persone in Turchia orientale

Terremoto 23 agosto 2020, ieri sera scossa M 2.0 in Umbria

Alle ore 21:20 di ieri sera l’Ingv ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Umbria, con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 7 km. Evento localizzato a 4 km da Norcia, 12 km da Cascia, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, Accumoli ed Arquata del Tronto, 14 km da Preci, 17 km da Visso e Montegallo, 40 km ad est di Foligno, 47 km a nord est di Terni, 48 km ad ovest di Teramo, 52 km a nord ovest di L’Aquila, 71 km a sud est di Perugia. Intenso terremoto profondo nel Mare Mediterraneo occidentale

Terremoto 23 agosto 2020, ieri pomeriggio scossa M 2.3 in Abruzzo

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.3 in Abruzzo alle ore 16:17 di ieri. Epicentro a Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Cagnano Amiterno, 6 km da Barete, 7 km da Pizzoli, 9 km da Scoppito, 10 km da Montereale e Borbona, 11 km da Antrodoco, 12 km da Capitignano, 19 km a nord ovest di L’Aquila, 47 km a sud ovest di Teramo, 48 km ad est di Terni, 63 km a nord est di Tivoli.