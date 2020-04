Terremoto in Calabria oggi, 7 aprile 2020: scossa M 2.9 Mar Ionio | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.29 di oggi, martedì 7 aprile 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nel sud della Calabria al largo del Mar Ionio Settentrionale, ipocentro profondo 41 km. Il sisma si è verificato a oltre 100 chilometri dal territorio italiano, di conseguenza non è stato avvertito sulla terraferma.

Le scosse strumentali

Nella notte sono state rilevate in Italia anche alcune scosse strumentali, vediamo le più importanti: alle ore 7.27 sisma di magnitudo 1.7 nel Lazio con epicentro a 8 km da Accumoli, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico verificatosi a 44 km da Teramo, 45 km da Foligno, 48 km da L’Aquila e 49 km da Terni. Alle ore 3.17 sisma di magnitudo 1.3 in Piemonte con epicentro a 3 km da Briga Alta, in provincia di Cuneo, ipocentro 10 chilometri, sisma verificatosi a 27 km da Sanremo, 40 km da Cuneo e 65 km da Savona.

Terremoto 6 aprile 2020, forte scossa nelle Marche

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nelle Marche alle ore 6:57 di oggi, lunedì 6 aprile 2020. L’epicentro del sisma è stato localizzato a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro-Urbino, ipocentro a 37 km di profondità.