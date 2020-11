Terremoto in Calabria oggi, sabato 7 novembre 2020, scossa M 2.7 costa calabra sud occidentale – Dati Ingv

Terremoto in Calabria oggi, 7 novembre 2020, scossa M 2.7 costa calabra sud occidentale – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Calabria nel distretto costa calabra sud occidentale alle ore 6:33 di oggi, sabato 7 novembre 2020. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Si tratta dell’unico evento sismico registrato per il momento in Italia nel corso della notte e della prima parte della mattinata della giornata odierna. Vediamo di seguito quali sono i comuni interessati. Alle 9:37 sisma M 2.1 a Zimella (VR), con ipocentro a 6 km di profondità. Intensa scossa di terremoto M 5.2 nettamente avvertita dalla popolazione: sisma registrato dall’EMSC in Kirghizistan

I comuni interessati

Il sisma si è verificato a 9 km da Falerna, 10 km da Gizzeria, 13 km da Nocera Terinese, 16 km da San Mango d’Aquino, 18 km da Serra d’Aiello e Lamezia Terme, 19 km da Martirano Lombardo, 20 km da Platania, 42 km ad ovest di Catanzaro, 42 km a sud di Cosenza, 89 km ad ovest di Crotone, 95 km a nord est di Messina, 100 km a nord est di Reggio Calabria. Leggi anche Intenso terremoto M 5.6 avvertito per centinaia di km in zona altamente sismica: torna a muoversi la terra in Giappone. Dati EMSC del sisma

Ieri sera scossa M 2.0 in Sicilia

Alle 22:17 di ieri sera scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 6 km di profondità. Evento localizzato a 9 km da Milo, 10 km da Zafferana Etnea, 11 km da Sant’Alfio, 13 km da Santa Venerina, 15 km da Linguaglossa, Giarre, Piedimonte Etneo, Mascali, Nicolosi e Randazzo, 20 km a nord ovest di Acireale, 28 km a nord di Catania, 67 km a sud ovest di Reggio Calabria.Leggi anche Terremoto in Sicilia oggi, 6 novembre 2020: scossa M 2.3 provincia di Messina | Dati INGV