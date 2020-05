Terremoto in Calabria oggi, domenica 10 maggio 2020, scossa M 2.8 sul Mar Ionio Settentrionale | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, 10 maggio 2020, scossa sul Mar Ionio Settentrionale

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata di oggi domenica 10 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 sul Mar Ionio Settentrionale. La scossa è stata registrata alle ore 7:02 e ha avuto ipocentro localizzato a 30 km di profondità. L’evento sismico è avvenuto in mare, nessun comune italiano entro i 100 km dall’epicentro. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione. Sempre nella mattinata di oggi, alle 7:26, scossa di M. 2.2 registrata a Felino in provincia di Parma. L’evento sismico ha avuto ipocentro localizzato a 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato a 13 km a sud ovest di Parma, a 31 km a ovest di Reggio Emilia e a 51 km a sud-est di Cremona. L’evento non è stato avvertito dalla popolazione.

Le scosse di terremoto di ieri, 9 maggio 2020: scossa M 2.2 in provincia di Macerata

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 1.09 di ieri sabato 9 maggio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche con epicentro localizzato a 6 km da Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, ipocentro ad 8 km di profondità. Il sisma si è verificato a 10 km da Nocera Umbra, 11 km da Valtopina e Sefro, 12 km da Monte Cavallo, 13 km da Muccia, 14 km da Pieve Torina e a 15 km da Fiuminata. NeL pomeriggio di ieri, sabato 9 maggio, alle ore 17.02 di oggi l’INGV ha registrato anche una scossa di magnitudo 2.0 nelle Marche con epicentro a 2 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 14 km. Il sisma si è verificato a 33 km da Teramo, 45 km da L’Aquila, 55 km da Foligno e 59 km da Terni.

Le altre scosse di terremoto di ieri, 9 maggio 2020

Sempre nella giornata di ieri, 9 maggio 2020, alle ore 11:55 registrato un sisma di magnitudo 2.0 in Puglia con epicentro a 3 km da San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Ipocentro a 4 chilometri di profondità. Evento localizzato a 9 km da San Marco in Lamis, 13 km da Rignano Garganico, 16 km ad ovest di Manfredonia, 30 km a nord est di Foggia. Da evidenziare anche una doppia scossa registrata in mare. Alle ore 10.13 e 3.52 l’INGV ha infatti registrato due scosse di terremoto di magnitudo 2.1 e 2.3 al largo del Mar Tirreno Meridionale con ipocentro profondo rispettivamente 123 e 10 chilometri. Forte scossa di terremoto avvertito in zona altamente sismica: diffusi i dati ufficiali EMSC, Indonesia