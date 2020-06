Terremoto in Calabria oggi, domenica 28 giugno 2020: scossa M 2.3 in provincia di Cosenza | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, domenica 28 giugno 2020: scossa M 2.3 in provincia di Cosenza

Trema la terra in Calabria! Alle ore 7.23 di oggi, domenica 28 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro localizzato a 1 km da Buonvicino, in provincia di Brescia, ipocentro profondo 63 chilometri. Il sisma, di lieve intensità e che non ha causato vittime è danni a strutture e cose, si è verificato a 55 km da Cosenza e 88 km da Lamezia Terme. Ecco alcuni comuni del cosentino situati nei pressi dell’epicentro: Maierà (4 km da Buonvicino), Diamante (4 km), Grisolia (5 km), Santa Maria del Cedro (8 km), Belvedere Marittimo (8 km), Verbicaro (8 km), Sangineto (10 km), Bonifati (11 km), Sant’Agata di Esaro (12 km) e Orsomarso (13 km).

Terremoto oggi, 28 giugno 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha rilevato nella notte di oggi anche una serie di scosse strumentali, vediamo le più importanti: alle ore 6.16 sisma di magnitudo 1.3 nelle Marche con epicentro a 1 km da Monte Cavallo, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 14 chilometri, sisma verificatosi a 26 km da Foligno, 52 km da Perugia, 58 km da Terni e 68 km da Teramo. Alle ore 3.46 altra scossa nelle Marche, stavolta di magnitudo 1.2 e con epicentro a 6 km da Gagliole, ipocentro profondo 8 chilometri, sisma verificatosi a 49 km da Foligno, 50 km da Ancona, 61 km da Perugia e 62 km da Fano.

Terremoto 27 giugno 2020: scossa M 2.9 in Sicilia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Sicilia nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 giugno 2020: alle 18:35 un sisma di magnitudo 2.9 della scala Richter è stato rilevato a pochi chilometri da Centuripe, in provincia di Enna, con ipocentro localizzato a 17 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Adrano, in provincia di Catania, e Regalbuto, in provincia di Enna, entrambi entro un raggio di 10 km dall’epicentro. Non si segnalano danni a cose o persone.