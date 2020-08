Terremoto in Calabria oggi, lunedì 24 agosto 2020, scossa M 2.0 in provincia di Cosenza | Dati INGV

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria alle ore 6:56 di oggi, lunedì 24 agosto 2020. Epicentro a Rose, in provincia di Cosenza, ipocentro a 7 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Rose, 6 km da Castiglione Cosentino, 7 km da Montalto Uffugo, 8 km da Luzzi, San Vincenzo La Costa, Rende e San Pietro in Guarano, 11 km a nord di Cosenza, 47 km a nord di Lamezia Terme, 62 km a nord ovest di Catanzaro, 84 km ad ovest di Crotone. Scossa di terremoto molto intensa nettamente avvertita da migliaia di persone in Turchia orientale

Terremoto oggi, 24 agosto 2020: le scosse strumentali

L’INGV ha rilevato oggi anche alcune scosse di terremoto strumentali, ecco le più importanti. Alle ore 7.11 scossa di magnitudo 1.9 in Sicilia con epicentro a Randazzo, in provincia di Catania, ipocentro profondo 28 chilometri e sisma avvenuto a 30 km da Acireale e 37 km da Acireale. Alle ore 22.45 sisma di magnitudo 1.8 in Basilicata con epicentro a Tramutola, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 14 chilometri e sisma avvenuto a 34 km da Potenza e 73 km da Battipaglia. Alle ore 17.37 scossa di magnitudo 1.8 nelle Marche con epicentro ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 8 chilometri e sisma avvenuto a 42 km da Teramo, 46 km da Foligno e 53 km da L’Aquila. Alle ore 14.51 sisma di magnitudo 1.7 in Sicilia con epicentro a Milo, in provincia di Catania, ipocentro a 6 chilometri di profondità, sisma verificatosi a 20 km da Acireale e 28 km da Catania.

Terremoto 23 agosto 2020, ieri sera scossa M 2.0 in Umbria

Alle ore 21:20 di ieri, domenica 23 agosto 2020, l’INGV ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Umbria, con epicentro a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 7 km. Evento localizzato a 4 km da Norcia, 12 km da Cascia, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, Accumoli ed Arquata del Tronto, 14 km da Preci, 17 km da Visso e Montegallo, 40 km ad est di Foligno, 47 km a nord est di Terni, 48 km ad ovest di Teramo, 52 km a nord ovest di L’Aquila, 71 km a sud est di Perugia. Intenso terremoto profondo nel Mare Mediterraneo occidentale