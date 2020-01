Terremoto in Calabria oggi, venerdì 17 gennaio 2020: scossa M 3.8 in provincia di Catanzaro | Dati INGV

Terremoto oggi Calabria, 17 gennaio 2020, forte scossa M 4.0 avvertita ad Albi (CZ)

Forte scossa di terremoto registrata oggi, venerdì 17 gennaio 2020, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: alle ore 00.37, infatti, rilevato un sisma di magnitudo 3.8 in Calabria con epicentro a 4 km da Albi, in provincia di Catanzaro, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, avvertito dalla popolazione locale ma che non ha provocato morti, feriti o danni (nonostante le numerose chiamate ai vigili del fuoco), si è verificato a 19 km da Catanzaro, 28 km da Lamezia Terme, 40 km da Cosenza e 44 km da Crotone. Molte persone sono scese in strada in preda alla paura. Scuole di ogni ordine e grado chiuse oggi ad Albi, Pentone, Magisano e Zagarise.

I comuni interessati

Il terremoto è stato localizzato a 7 km da Taverna, Magisano e Sorbo San Basile, 9 km da Fossato Serralta e Zagarise, 10 km da Pentone, 11 km da Sellia, 12 km da Cicala e Sersale, 13 km da Cerva, Gimigliano e Petronà, 14 km da Carlopoli, Panettieri e Simeri Crichi, 15 km da San Pietro Apostolo, Cotronei ed Andali, 16 km da Soveria Simeri, Mesoraca e Petilia Policastro, 17 km da Belcastro, Tiriolo e Bianchi, 18 km da Serrastretta, 19 km da Miglierina, Colosimi, Catanzaro, Marcellinara e Cropani, 20 km da Amato, Parenti e Settingiano, 27 km da Lamezia Terme, 39 km da Cosenza, 45 km da Crotone.

Terremoto oggi 17 gennaio 2020: scossa M 2.2 in Abruzzo

Alle ore 13.14 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato una piccola scossa di magnitudo 2.2 in Abruzzo a 5 km da Crognaleto, in provincia di Teramo, ipocentro a 15 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 19 km da L’Aquila e 27 km da Teramo.