Terremoto in Campania oggi, 15 aprile 2020, scossa M 3.3 avvertita a Nusco, provincia di Avellino – Dati Ingv

Alle ore 00:59 di oggi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.7 ad Ussita, in provincia di Macerata. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Ussita, 5 km da Visso, 8 km da Castelsantangelo sul Nera, Acquacanina e Fiastra, 9 km da Fiordimonte e Bolognola, 11 km da Monte Cavallo e Pieve Torina, 12 km da Pievebovigliana e Preci, 15 km da Muccia, 16 km da Sarnano, 18 km da Montefortino, Montemonaco e Sellano, 35 km ad est di Foligno, 58 km a nord ovest di Teramo, 60 km a nord est di Terni, 62 km ad est di Perugia, 72 km a nord ovest di L’Aquila, 79 km a sud ovest di Ancona.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Alle ore 5:03 registrata una lieve scossa strumentale di magnitudo 1.7 a Montefalco, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Montefalco e Castel Ritaldi, 6 km da Giano dell’Umbria, 9 km da Trevi, Bevagna e Gualdo Cattaneo, 11 km da Campello sul Clitunno, 12 km a sud ovest di Foligno, 33 km a nord di Terni, 35 km a sud est di Perugia, 66 km a nord est di Viterbo, 83 km a nord ovest di L’Aquila.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Campania alle ore 7:35 di oggi, mercoledì 15 aprile 2020. Epicentro a Nusco, in provincia di Avellino, ipocentro ad 11 km di profondità. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione locale. Evento localizzato a 4 km da Nusco, 5 km da Bagnoli Irpino, 6 km da Lioni, 8 km da Cassano Irpino, 9 km da Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Montella, 10 km da Castelfranci, 11 km da Rocca San Felice e Caposele, 12 km da Teora, Montemarano, Villamaina e Calabritto, 13 km da Morra De Sanctis, Guardia Lombardi e Castelvetere sul Calore, 28 km ad est di Avellino, 31 km a nord est di Battipaglia, 37 km a nord est di Salerno.

Alle ore 15:48 di ieri l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Abruzzo, con epicentro a Lecce nei Marsi, in provincia di L’Aquila. Ipocentro a 14 chilometri di profondità. Evento localizzato a 2 km da Lecce nei Marsi, 4 km da Gioia dei Marsi, 5 km da Bisegna, 6 km da Ortucchio, 8 km da Villavallelonga, 9 km da Ortona dei Marsi, 10 km da Collelongo, 11 km da Villalago, 12 km da San Benedetto dei Marsi e Anversa degli Abruzzi, 13 km da Pescina, 14 km da Pescasseroli, Trasacco e Cocullo, 54 km a sud est di L’Aquila, 62 km a sud ovest di Chieti, 74 km a sud ovest di Pescara.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

All’estero nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.