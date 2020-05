Terremoto in Campania oggi, 20 maggio 2020, scossa M 2.4 in provincia di Salerno – Dati Ingv

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Umbria alle ore 16:37 di ieri. Epicentro a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato a 6 km da Norcia, 11 km da Arquata del Tronto, 12 km da Accumoli, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 14 km da Cascia, 15 km da Preci, 16 km da Montegallo, 18 km da Visso, Cittareale ed Ussita, 19 km da Montemonaco e 20 km da Amatrice, 42 km ad est di Foligno, 46 km ad ovest di Teramo, 49 km a nord est di Terni, 52 km a nord ovest di L’Aquila, 73 km a sud est di Perugia. Forte scossa di terremoto poco fa. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato a Taiwan

L ‘Ingv ha registrato alcune scosse di terremoto strumentale nel corso della giornata di oggi: alle ore 6:35 sisma strumentale di magnitudo 1.8 a Chiusdino, in provincia di Siena. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Chiusdino, 6 km da Monticiano, 7 km da Montieri, 15 km da Roccastrada e Radicondoli, 27 km a sud ovest di Siena, 42 km a nord di Grosseto. Alle ore 1:02 di stanotte scossa strumentale di magnitudo 1.5 a Capitignano, in provincia di L’Aquila. Ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Capitignano, 5 km da Barete, 6 km da Montereale e Pizzoli, 7 km da Cagnano Amiterno, 10 km da Campotosto, 18 km a nord ovest di L’Aquila, 38 km ad ovest di Teramo

L ‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Campania alle ore 6:39 di oggi , mercoledì 20 maggio 2020. Epicentro a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Sala Consilina, 6 km da Teggiano, 7 km da Atena Lucana, 8 km da Sassano e Brienza, 9 km da Padula e Monte San Giacomo, 11 km da Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Paterno e San Pietro al Tanagro, 12 km da Sant’Arsenio, 13 km da San Rufo, 15 km da Buonabitacolo e Polla, 31 km a sud ovest di Potenza, 57 km ad est di Battipaglia, 78 km ad est di Salerno.

Terremoto 19 maggio 2020: scossa M 2.2 nel Lazio

L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.57 di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nel Lazio con epicentro a 5 km da Acquafondata, in provincia di Frosinone, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma, anch’esso molto lieve e che non è stato avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 63 km da Caserta, 70 km da Aversa, 74 km da Giugliano in Campania, 77 km da Acerra, 77 km da Afragola, 82 km da Pozzuoli e Benevento, 85 km da Napoli, 87 km da Chieti e 92 km da Latina. Poco più tardi, alle ore 5.58, sisma di magnitudo 2.1 rilevato al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 135 chilometri di profondità. Il sisma ha avuto luogo a a sud ovest della Calabria e a nord est della Sicilia, a 32 km da Messina, 43 km da Reggi Calabria e 87 km da Lamezia Terme.