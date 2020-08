Terremoto in Campania oggi, lunedì 3 agosto 2020, scossa M 2.2 provincia di Napoli – Dati Ingv

Terremoto in Campania oggi, 3 agosto 2020, scossa M 2.2 in provincia di Napoli – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania. Epicentro ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Ipocentro a 0 chilometri di profondità. Evento localizzato a 5 km da Ottaviano, Boscotrecase e Massa di Somma, 6 km da San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Somma Vesuviana, Terzigno, Sant’Anastasia, Pollena Trocchia, Boscoreale e Portici, 7 km a nord est di Torre del Greco, 7 km ad est di Ercolano, 11 km a nord ovest di Scafati, 15 km a nord di Castellammare di Stabia, 15 km a sud est di Acerra, 15 km ad est di Napoli. Forte terremoto profondo di magnitudo 5.3: la terra trema per centinaia di chilometri

Le altre scosse registrate oggi

Due scosse registrate dall’Ingv in Umbria stamane: alle 10:56 sisma M 2.3 a Norcia, con ipocentro ad 8 km di profondità. Alle 10:38 scossa di terremoto M 2.7 a Massa Martana, con ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 5 km da Massa Martana, 6 km da Acquasparta, 10 km da Giano dell’Umbria, 22 km a nord ovest di Terni, 27 km a sud ovest di Foligno. Alle ore 9:27 sisma M 2.3 a Tarvisio, in provincia di Udine, con ipocentro ad 8 chilometri di profondità.

Terremoto 2 agosto 2020, scossa M 2.1 in Toscana

Alle ore 19:00 di ieri sera lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 registrata dall’Ingv in Toscana. Epicentro a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Palazzuolo sul Senio e Marradi, 10 km da Casola Valsenio, 12 km da Tredozio, 13 km da Castel del Rio, 14 km da Modigliana, 15 km da Fontanelice, 16 km da Brisighella e Borgo Tossignano, 18 km da Portico e San Benedetto, Riolo Terme e Casalfiumanese, 26 km a sud ovest di Imola. Scossa di terremoto superficiale nettamente avvertita nel Mediterraneo

Terremoto 2 agosto 2020, scossa M 2.7 in provincia di Perugia

Alle ore 17:21 di ieri scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata in provincia di Perugia. Epicentro a Cascia, ipocentro ad 11 km di profondità. Evento localizzato a 9 km da Cascia, 10 km da Accumoli, Cittareale e Norcia, 16 km da Monteleone di Spoleto, Poggidomo, Amatrice ed Arquata del Tronto, 42 km ad est di Terni, 44 km a sud est di Foligno, 45 km a nord ovest di L’Aquila. Violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.7 in zona altamente sismica