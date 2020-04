Terremoto in Campania oggi, 8 aprile 2020, scossa M 2.9 a Pozzuoli, provincia di Napoli – Dati Ingv

Alle ore 00:43 di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.2 in Puglia, a Carpino, in provincia di Foggia. Ipocentro a 22 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Carpino, 10 km da Cagnano Varano, 11 km da Monte Sant’Angelo, 14 km da San Giovanni Rotondo ed Ischitella, 15 km da Vico del Gargano, 17 km da Rodi Garganico, Mattinata e Manfredonia.

Il sisma si è verificato a 5 km da Pozzuoli, 6 km da Quarto e Bacoli, 8 km da Monte di Procida, 9 km da Marano di Napoli e Napoli, 10 km da Calvizzano, 11 km da Qualiano e Mugnano di Napoli, 12 km da Villaricca e Procida, 13 km da Giugliano in Campania e Melito di Napoli, 14 km da Casavatore, Arzano e Sant’Antimo, 15 km da Parete, Casandrino e Casoria.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Campania alle ore 2:50 di oggi, mercoledì 8 aprile 2020. Epicentro a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ipocentro a 2 chilometri di profondità.

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Liguria alle ore 9:22 di ieri. Epicentro al largo della costa ligure occidentale, ipocentro profondo 6 chilometri.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all'estero nella giornata di oggi, mercoledì 8 aprile 2020.